EKP piti ohjauskorot ennallaan, kynnys uusille laskuille korkea

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto päätti torstaisessa kokouksessaan odotetusti pitää ohjauskorot ennallaan, keskuspankki tiedotti torstaina iltapäivällä.

Keskeisin ohjauskorko eli talletuskorko on nyt 2,00 prosenttia, jolla tasolla korko on ollut kesäkuusta lähtien.

Korkopäätös oli analyytikoiden ennakko-odotusten mukainen.

EKP:n mukaan inflaatio pysyy lähellä kahden prosentin keskipitkän aikavälin tavoitetta, ja EKP:n neuvoston arvio inflaationäkymistä on pääosin muuttumaton.

– EKP:n retoriikasta paistaa läpi keskuspankin tyytyväisyys nykyistä rahapolitiikkalinjaa kohtaan. Euroalueen rahapolitiikan kiristävyys on jo purettu, talouskuva ei puolla linjamuutoksia ja inflaatio on vakautunut 2 prosentin tavoitetason tuntumaan. Moni tekijä perustelee siis EKP:n valitsemaa tarkkailulinjaa, korkopäätöstä kommentoi OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen tiedotteessa.

Euroalueen torstaina julkaistut BKT-luvut kertoivat kasvun jatkuneen vaisuna: euroalueen BKT kasvoi heinä-syyskuussa 0,2 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Ekonomistit arvioivat aiemmin torstaina, että tuoreet BKT-luvut eivät aiheuta paineita EKP:lle rahapolitiikkalinjan muuttamiseen.

Keskuspankin mukaan talouden näkymät ovat edelleen epävarmat, erityisesti meneillään olevien globaalien kauppakiistojen ja geopoliittisten jännitteiden vuoksi.

– Näkemyksemme mukaan edessä on pidempi seesteisen rahapolitiikkalinjan periodi. EKP:lla on mahdollisuus seurata rauhassa euroalueen talous- ja inflaatiokehitystä ja tehdä korkopäätökset kokous kerrallaan toteutuvan talousdatan perusteella. Näkemyksemme mukaan kynnys EKP:n lisäkoronlaskuille on nostettu korkealle ja talous- sekä inflaatiokuvan pitäisi muuttua merkittävästi, jotta koronlaskut palaisivat takaisin harkintaan, Hännikäinen arvioi.

