EKP piti ohjauskorot ennallaan – OP: Koronlaskut alkanevat kesäkuussa

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on päättänyt pitää kaikki kolme ohjauskorkoa odotetusti ennallaan. Neuvosto kokoontui torstaina.

EKP:n perusrahoitusoperaatioiden korko on 4,50 prosenttia, talletuskorko 4,00 prosenttia ja maksuvalmiusluoton korko 4,75 prosenttia.

EKP ja pääjohtaja Christine Lagarde viestittivät korkopäätöksen yhteydessä antamassaan tiedotteessa, että inflaatio on jatkanut hidastumistaan ​​elintarvikkeiden ja tavaroiden hitaamman inflaation johdosta.

Lisäksi palkkojen nousu hidastuu vähitellen ja yritykset ottavat osan työvoimakustannusten noususta voittoihinsa.

EKP:n mukaan rahoitusehdot ovat edelleen tiukat, ja aiemmat korkojen korotukset painavat edelleen kysyntää, mikä auttaa hidastamaan inflaatiota. EKP:n mukaan kotimaiset hintapaineet ovat kuitenkin voimakkaita ja pitävät palveluiden hintainflaation korkeana.

OP Ryhmä arvioi perusteiden euroalueen rahapolitiikan keventämiselle alkavan olla kasassa, mutta EKP:n kaipaavan edelleen lisävarmuutta euroalueen hinta- ja palkkapaineiden jäähtymisestä ennen linjamuutosta ja korkojen laskua.

OP muistuttaa, että EKP:n jäsenet ovat jo hyvän tovin ohjanneet markkinoiden katseita kesäkuun kokouksen suuntaan mahdollisena rahapolitiikkalinjan muutoshetkenä.

– Näemme kesäkuun kokouksen todennäköisimpänä ajankohtana koronlaskusyklin käynnistämiselle. Korkomarkkinat hinnoittelevat EKP:lle kesäkuulle 0,25 prosenttiyksikön koronlaskua lähes täysimääräisesti ja tälle vuodelle yhteensä 0,75 prosenttiyksikön koronlaskua, sanoo OP Ryhmän seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen tiedotteessa.

Keskuspankki kommentoi, että mikäli tuleva inflaatioennusteiden päivitys, pohjainflaatiokehitys sekä rahapolitiikan välittyminen vahvistavat luottamusta inflaatiotavoitteen saavuttamiseen, rahapolitiikkaa voidaan jatkossa keventää.

– Tätä suorasanaisempaa signaalia lähestyvästä linjamuutoksesta ei oikein edes voinut odottaa tässä vaiheessa, Hännikäinen kommentoi.

Markkinoilla on spekuloitu, uskaltaako EKP lähteä koronlaskuihin Yhdysvaltain keskuspankkia (Fed) aikaisemmin vai ei.

– Perinteisesti EKP on peesannut tiukasti Fedin toimia, mutta emme näe esteitä EKP:n aikaisemmalle rahapolitiikan keventämiselle. Euroalueen talouskuva on huomattavasti Yhdysvaltojen vaatimattomampi ja euroalueen hintapaineet ovat hellittäneet Yhdysvaltoja nopeammin, joten EKP:lla on hyvät perusteet keventää rahapolitiikkalinjaansa Fediä aikaisemmin, Hännikäinen muistuttaa.

– Markkinoiden huomio tulee jatkossa siirtymään yhä selvemmin EKP:n ensimmäisen koronlaskun ajankohdan arvuuttelusta siihen, millä tahdilla korkoja tullaan laskemaan ja ennen kaikkea, mille tasolle korkojen voidaan odottaa asettuvan pidemmässä juoksussa. Näihin kysymyksiin liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta. Odotamme EKP:n korostavan tulevien korkoliikkeiden riippuvan euroalueen toteutuvasta talous- ja inflaatiokehityksestä ja välttävän siten käsiensä sitomista, Hännikäinen analysoi.

Osake- ja korkomarkkinoiden ensireaktiot jäivät laimeiksi EKP:n viestin vastattua ennakko-odotuksia.