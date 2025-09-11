EKP piti korot ennallaan, kasvuennuste nousi 1,2 prosenttiin

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto päätti torstaisessa kokouksessaan odotetusti pitää ohjauskoron ennallaan, keskuspankki tiedotti torstaina iltapäivällä.
Keskeisin ohjauskorko eli talletuskorko on nyt 2,00 prosenttia.
– EKP ankkuroitui entistä tukevammin tarkkailuasemiin ja piti rahapolitiikkalinjan kannalta keskeisen talletuskoron ennallaan, arvioi päätöstä tuoreeltaan OP Ryhmän seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen tiedotteessa.
Korkopäätös oli analyytikoiden ennakko-odotusten mukainen.
– Keskuspankin tarkkailulinjaa puoltaa EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasuhteiden selkeytyminen, euroalueen kohtuullisena jatkunut talouskasvu, luottamusilmapiirin vahvistuminen sekä inflaation vakautuminen EKP:n 2 prosentin tavoitetason tuntumaan, Hännikäinen listaa.
EKP perusteli tiedotteessa päätöstä sillä, että euroalueen inflaatio on tällä hetkellä noin 2 prosenttia, joka on EKP:n keskipitkän aikavälin tavoite. EKP:n arvio inflaationäkymistä on pysynyt pääosin muuttumattomana kesäkuusta.
– Rahapolitiikkalausunnon perusteella EKP on tyytyväinen nykylinjaansa, eikä lausunto tuonut viitteitä lähestyvistä linjakäänteistä. Keskuspankki toisti tutut ympäripyöreät värssyt tulevien korkopäätösten riippumisesta talouskehityksestä sekä siitä, ettei EKP sitoudu mihinkään ennalta määrättyyn korkopolkuun. Käytännössä kuitenkin kynnys lisäkoronlaskuille näyttää kohonneen korkealle ja talouskuvan pitäisi poiketa selvästi EKP:n ennustamasta, jotta korkomuutokset palaisivat pöydälle, Hännikäinen arvioi.
Kokonaisinflaation arvioidaan olevan kuluvana vuonna keskimäärin 2,1 prosenttia, ensi vuonna 1,7 prosenttia ja vuonna 2027 1,9 prosenttia.
EKP on hieman nostanut arviotaan euroalueen kuluvan vuoden talouskasvusta: EKP arvioi euroalueen talouden kasvavan kuluvana vuonna 1,2 prosenttia, kun kesäkuussa se ennusti 0,9 prosentin kasvua. Sen sijaan ensi vuoden kasvuennuste on hieman aiempaa alhaisempi: 1,0 prosenttia.
– Odotamme EKP:n pitävän ohjauskorkonsa vielä pidemmän tovin nykytasoillaan, joten loppusyksyn rahapolitiikkanäkymä on seesteinen. Keskuspankki on edelleen kallellaan lisäkoronlaskun puolelle loppuvuoden aikana. Korkomarkkinat hinnoittelevat loppuvuoden koronlaskun noin 30 prosentin todennäköisyydellä, Hännikäinen toteaa.
EKP:n tarkkaileva linja sitoo euribor-korot tiukasti nykytasojensa tuntumaan, eikä euribor-korkoihin kohdistu selviä suuntapaineita.
– Ennustamme euribor-korkojen liikkuvan koko loppuvuoden ajan 2 prosentin tuntumassa, joten näemme huhtikuun jälkeen jatkuneen korkojen vaakalennon pitkittyvän, Hännikäinen sanoo.