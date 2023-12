Ekonomistit pohtivat – näin ohjauskoron lasku voisi tapahtua

Pankkikonserni Nordean asiantuntijat povaavat kirjoituksessaan Euroopan keskuspankin siirtyvän kyyhkymäisemmäksi ensi viikon korkokokouksessa. Tämä voisi ennakoida ohjauskoron keventämistä ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Nordean pääanalytikko Jan von Gerich ja pääekonomisti Tuuli Koivu pohtivat kirjoituksessaan EKP:n seuraavan kokouksen viestintää ja päätöksiä kolmen skenaarion kautta.

EKP:n neuvoston seuraava kokous on joulukuun 14. päivä.

Taustalla on euroalueen inflaatiokehityksen taittuminen, joka lisää paineita myös rahapolitiikan muuttamiseen.

Euroalueen inflaatio hidastui marraskuussa 2,4 prosenttiin vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna. Pohjainflaatio oli 3,6 prosenttia, kun se lokakuussa oli 4,2 prosenttia. Pohjainflaatiossa energian ja elintarvikkeiden hintojen suora vaikutus kuluttajahintoihin on poistettu.

Molemmat lukemat ylittävät edelleen EKP:n keskipitkän aikavälin kahden prosentin tavoitetason.

Vielä viime vuoden syksyllä euroalueen inflaatio oli kaksinumeroisissa lukemissa.

Euroalueen talouskasvu on lisäksi ollut vaimeaa ja kehityksen odotetaan ennusteiden mukaan jatkuvan samana myös alkuvuodesta.

Nordean asiantuntijat muistuttavat, että EKP valmistautuu ensi viikon kokoukseen epävarmoissa tunnelmissa.

– Ensi viikon kokouksessa esitetään todennäköisesti monia näkemyksiä. Uskomme, että EKP voisi muuttua kyyhkymäisemmäksi viestinnässään vaimean inflaation ja heikon talouskehityksen tukemana. Tämä avaisi ovet ohjauskoron keventämiselle ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, von Gerich ja Koivu pohtivat todennäköisintä skenaariota katsauksessaan.

Kahdessa muussa skenaariossa kehityskulku johtaisi joko nykyisen rahapolitiikan jatkumiseen tai ennakoitua nopeampaan kevenemiseen.

Haukkaskenaarion mukaan EKP toistaisi kokouksen jälkeen, että korkotason täytyy säilyä nykyisellä tasolla pidempään ja uudet inflaatioennusteet esittävät, että inflaatio tulee säilymään useamman vuoden ajan yli kahden prosentin tavoitetasolla. Haukkamaisen skenaarion mukaan EKP ei olisi vielä lähellä aloittaa keskustelua korkotason laskusta.

Kyyhkyskenaariossa EKP kommentoisi, että viimeaikaiset inflaatiouutiset ovat merkittävästi muuttaneet tilannekuvaa, mikä yhdessä heikon talouskehityksen kanssa vaatisi asteittain laskevaa korkotasoa. EKP voisi saada pöydälle tuoreita ennusteita, joissa povataan jo alle kahteen prosenttiin painuvia inflaatiolukuja. Tässä tilanteessa ohjauskoron alentaminen voisi olla kokouksen keskustelussa jo ensi viikolla, minkä seurauksena ohjauskorkoa voitaisiin laskea mahdollisesti jo tammikuun kokouksessa.

We present three scenarios for the ECB meeting next week, with the main one seeing a more dovish central bank, suggesting the ECB could start to cut rates as early as Q1 next year. https://t.co/0mbGWOOVcO pic.twitter.com/ELiXqQCmOz

— Jan von Gerich (@JanVonGerich) December 7, 2023