Ekonomistit HS:lle: Taloudessa paljon myönteisiä merkkejä

OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen varoittaa liiallisesta pessimismistä. Hän puhuu asiasta Helsingin Sanomille.

Suomen talous osoittaa elpymisen merkkejä, vaikka yleinen ilmapiiri on yhä synkkä. Heiskasen mukaan liiallinen synkistely toimii yleensä itseään vastaan ja heikentää siten talouden kasvumahdollisuuksia.

Samoilla linjoilla on keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.

– Ehkä synkistelyä on jo liikaakin. Sellainen vaara on nyt olemassa. Saattaa olla kyse turnausväsymyksestä.

Hänen mukaansa suhdannekäänteessä on tyypillistä, että merkit ovat ristiriitaisia ja niitä on sekä hyvään että huonoon suuntaan.

Ekonomistien mukaan taloudessa on nähtävillä nyt paljon myönteisiä merkkejä. Hyviä merkkejä taloudessa ovat tällä hetkellä esimerkiksi se, että talous on jo kääntynyt kasvuun. Myös yritysten pahin suhdannekuoppa on jäänyt jo taakse, mikä näkyy kasvaneiden tilausten ja investointien määrissä.

– Vaikka tällä hetkellä menee vaisusti ja tunnelmat ovat kohtalaisen synkät, yrityksillä on uskoa siihen, että suhdanne on pikku hiljaa etenemässä hyvään suuntaan. Yritykset uskovat kysynnän vahvistumiseen, Appelqvist sanoo HS:lle.

Myös vienti on kasvussa. Viime vuonna se kasvoi jopa odotuksia enemmän. Korkojen lasku on helpottanut sekä asuntovelallisten että yritysten rahoituskustannuksia. Tilanne on näkynyt asuntolainojen kasvaneena kysyntänä.

Myös kuluttajien ostovoima on kääntynyt kasvuun. Etenkin tässä asiassa kasvun haasteena on kuluttajien heikko luottamus taloustilanteeseen.

– Kunhan vain kotitalouksien luottamus kasvaa, niin yksityisessä kulutuksessa on mahdollisuuksia parempaan kehitykseen. Kotitalouksien perustilanne on aika hyvä, Heiskanen sanoo.