– Keskeistä on saada rahalle korkoa, joka on vähintään inflaation verran, jotta ostovoima säilyy. Yksi tällainen vaihtoehto on tallettaa raha pankkiin, joka maksaa sille vähintään inflaation verran korkoa, Nummiaro sanoo.

Hän toteaa, että Tilastokeskuksen julkaisemat inflaatioluvut viittaavat aina menneeseen aikaan, mutta korkoa maksetaan kuitenkin tässä hetkessä ja siitä, että sijoittaja pitää rahojaan tilillä mahdollisesti tulevaisuuteen. Sijoittajan onkin syytä katsoa inflaatiolukujen sijaan ennusteita tulevasta inflaatiosta.

Käyttötileillä rahan ostovoima heikkenee, mutta uusille määräaikaistalletuksille maksetaan tällä hetkellä keskimäärin 3,2 prosenttia korkoa.

Mikäli rahaa ei halua sitoa vuodeksi määräaikaistalletukseen, on korkosijoitus ekonomistin mukaan hyvä vaihtoehto.

– Korkorahaston selkeä etu määräaikaistalletukseen verrattuna on sijoituksen likvidiys: Korkorahastosta saa rahat ulos muutamassa päivässä pankista riippuen. Lisäksi sijoitus on vähäriskinen, hän kertoo.