Carl Bildt: Venäjän laivastoparaatin kutistumisessa on jotain outoa

Ruotsin entisen pää- ja ulkoministeri Carl Bildtin mielestä Venäjän laivastoparaatin päätapahtuman peruutuksessa on jotain outoa.

Venäjä järjestää Pietarin vuosittaisen laivastoparaatin paljon pienempänä kuin aikaisemmin. Kronstadtin saaren edustalla perinteisesti pidetty paraatiosuus jää kokonaan väliin. Paraatin 28. heinäkuuta pidettävä päätapahtuma peruttiin viime viikolla tuntemattomasta syystä. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

– Siinä on jotain outoa, että Venäjä peruutti perinteisen laivastoparaatin Itämeren satamissaan ja lähetti sinne matkalla olleet laivat takaisin, toteaa ulkopolitiikan asiantuntijana tunnettu Bildt X-palvelussa.

Venäjän Pohjoisen laivaston aluksia oli jo matkalla paraatiin, mutta ne kääntyivät takaisin. Kyseessä ovat ydinsukellusvene Tambov, hävittäjä Admiral Levchenko ja maihinnousualus Ivan Gren.

Venäjän laivaston vara-amiraali ja Admiral Levchenkon entinen komentaja Juri Krysov perusteli Kronstadtin osuuden pitämättä jättämistä turvallisuussyillä.

– Mitä Saksassa tapahtuu nyt, Krysov vastasi kysymykseen kysymyksellä.

Hän viittasi Yhdysvaltojen aiemmin heinäkuussa antamaan ilmoitukseen, että se sijoittaa Saksaan SM-6- ja Tomahawk-ohjuksia.

– Aivan. Pitkän kantaman ohjuksia. Siksi on turvallisuussyistä aivan loogista tällaisessa hätääntyneessä geopoliittisessa tilanteessa olla sijoittamatta aluksia Kronstadtiin.

Puolustusliitto Naton alukset seurasivat viikonloppuna kahden Kiinan laivaston aluksen saapumista Itämerelle. Kiinalaisalusten kerrotaan olevan matkalla Pietariin Venäjän laivaston vuosipäivän juhlallisuuksiin.

