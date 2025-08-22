Ekonomistin mukaan Fedin pääjohtaja vihjasi koronlaskusta

Yhdysvaltain keskuspankin Fedin pääjohtaja vihjasi koronlaskusta, toteaa OP Ryhmän seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen.

– Fedin pääjohtaja Jerome Powellin Jackson Holen -konferenssissa pitämästä puheesta odotettiin koko viikon tärkeintä markkina-ajuria ja sellainen siitä myös tuli, Hännikäinen sanoo tiedotteessa.

Hännikäisen mukaan puheeseen oli ladattu paljon odotuksia, koska tulevaan rahapolitiikkalinjaan liittyi merkittävää epävarmuutta ja viime viikkojen riskisentimentin vahvistuminen nojasi osaltaan Fedin koronlaskuodotusten varaan.

– Powell korosti Fedin olevan nyt hankalassa asemassa, koska keskuspankin inflaatio- ja työllisyystavoitteet edellyttävät vastakkaissuuntaisia reaktioita. Powell korosti Trumpin hallinnon asettamien tuontitullien hintojen nousua kiihdyttävän vaikutuksen näkyvän jo talousluvuissa, vaikka hän arvioikin vaikutusten jäävän tilapäisiksi. Työmarkkinoiden riskit ovat samaan aikaan nousussa.

Hännikäisen mukaan Powell korosti, että muuttunut riskitasapaino saattaa edellyttää korkomuutoksia, mikä vihjasi lähestyvien koronlaskujen suuntaan. Hän kuitenkin alleviivasi, että työmarkkinoiden vakaus mahdollistaa maltillisen etenemisen korkoliikkeiden suhteen. Retoriikkaa tasapainotettiin vielä arvioimalla, että nykyisellään 4,25–4,50 prosentissa oleva ohjauskorko on vain lievästi taloutta kiristävällä tasolla.

– Powellin viestinnässä nähtiin selvä muutos heinäkuun korkokokoukseen peilattuna, jolloin inflaatioriskejä pidettiin työmarkkinariskejä tärkeämpinä. Näyttää siltä, että keskuspankki säikähti heinäkuun heikkoa työllisyysraporttia ja on valmis etenemään koronlaskujen suuntaan, Hännikäinen tuumaa.

– Odotamme edelleen 0,25 prosenttiyksikön koronlaskua syyskuussa ja vastaavaa korkoliikettä joulukuun kokouksessa. Korkomarkkinoiden syyskuun koronlaskulle antama todennäköisyys nousi puhetta edeltäneeltä 70 prosentin tasolta yli 90 prosenttiin.

Hännikäisen mukaan Powellin vihjaus koronlaskujen lähestymiseen ruokki teräviä ensireaktioita korko-, valuutta- ja osakemarkkinoilla. USD-korot painuivat terävästi ja dollari heikkeni Powellin kommenttien jälkimainingeissa. Toisaalta osakemarkkinat saivat lisäperusteita nousulle ja Yhdysvaltojen osakemarkkinat puskivat väkevään 1–1,5 prosentin nousuun.