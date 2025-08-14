Ekonomistin mukaan asuntovelallisen inflaatio on käytännössä miinuksella

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahintojen oli heinäkuussa 0,2 prosenttia.

Kuluttajahintojen muutosta painoi alaspäin erityisesti asuinkustannusten lasku, arvioi Nordean ekonomisti Juho Kostiainen viestipalvelu X:ssä.

– Hintoja painoi alas etenkin asuntolainojen korkojen lasku sekä halpa sähkö.

Hintojen nousu on hänen mukaansa maltillista, kun viime vuoden syksynä ja viime talvena tehdyt arvonlisäveron korotukset otetaan huomioon.

Asuntolainojen korot ovat kuluttajahintaindeksissä yksi asumismenojen komponenteista.

Huomen hypoteekkiyhdistyksen pääekonomisti Juho Keskisen mukaan kuluttajan arjessa kohtaama inflaatiotaso riippuu nyt poikkeuksellisen paljon asuntovelan määrästä.

– Asuntovelallisten inflaatio on painunut käytännössä miinukselle, kun asuinkustannukset ovat laskeneet yhteensä yhdeksän kuukauden ajan. Korkojen lasku painaa inflaatiota yhä voimakkaammin, ja olemme jo hyvin lähellä deflaatiosta viestivää negatiivista etumerkkiä syksyn tilastojulkistuksissa, Keskinen sanoo tiedotteessa.

– Sairaalamaksujen ja kahvin hinnan nousu taas rasittavat kukkaroa kaikkein eniten. Velattoman inflaatio onkin silti yli prosentin luokkaa, kun sen alapuolella kulkeva veromuutoksista puhdistettu inflaatiomittari taas viestii Suomen talouden heikosta vedosta.

Ekonomistin mukaan laaja deflaatiokierre on epätodennäköinen. Kuluttajahintaindeksissä mitattu hintojen lasku selittyy Keskisen mukaan käytännössä yksinomaan korkojen laskulla.

Ostovoima on Keskisen mukaan tällä hetkellä voimakkaassa kasvussa.

– Vuoden 2022 lopun yli yhdeksän prosentin inflaatio oli ohimenevä piikki ja ansiotason nousu on nyt huomattavasti kuluttajahintojen nousua vauhdikkaampaa. Ostovoima kasvaa tällä hetkellä voimakkaimmin sitten finanssikriisin jälkimaininkien, eli 15 vuoteen, ja korkojen laskun tuoma potti kanavoituu jo kulutukseen ja asuntokauppaan.

Ekonomistin mukaan kokemukset hintojen voimakkaasta noususta vaikuttavat edelleen negatiivisesti kuluttajien mielialaan.

– Talouskasvu on yhä kankeaa, mutta ostovoiman koheneminen näkyy jo kasvaneena tulivoimana talletustileillä.