Ekonomistilta pysäyttävä graafi: Näin julkinen sektori paisuu

Suomessa julkisen sektorin palkkasumma kasvaa nopeammin kuin yksityisellä sektorilla.

Asiaan kiinnittää huomiota pankkikonserni Nordean ekonomisti Juho Kostiainen viestipalvelu X:ssä. Hän on jakanut palkkasumman kehitystä kuvaavan graafin vuosilta 2018–2025. Graafista ilmenee, että julkisella sektorilla palkkasumma on kasvanut lähes koko vertailujakson aikana enemmän kuin yksityisellä sektorilla. Graafissa esitetyt tiedot perustuvat Tilastokeskuksen, Nordean ja Macrobondin tilastoihin.

Artikkeli jatkuu graafin jälkeen.

Julkisen talouden kannalta tilanne ei ole kestävä, sillä julkisen sektorin palkat kustannetaan verorahoista. Käytännössä yksityinen sektori siis kannattelee jatkuvasti kasvavaa julkista sektoria, mutta ei kasva sen kanssa samassa tahdissa.

– Julkisen talouden alijäämät eivät korjaannu ennen kuin yksityisen sektorin palkkasumma alkaa kasvaa julkista palkkasummaa nopeammin, Juho Kostiainen tiivistää asian.

Verkkouutiset on kertonut palkkasummien erojen kasvusta aiemmin tässä jutussa. Palkkasumma kuvaa sektoreiden yhteenlaskettuja palkkoja. Se on Kauppalehden mukaan kasvanut vuoden 2023 tammikuun ja vuoden 2025 elokuun välisenä aikana julkisella puolella 13 prosenttia ja yksityisellä puolella 2,2 prosenttia. Eroa on siis lähes 11 prosenttiyksikköä. Lähteenä on Tilastokeskuksen kausitasoitettu tilasto.

Kostiainen nimesi lokakuussa KL:lle eron repeämiselle kaksi syytä.

– Palkankorotukset ovat olleet korkeampia julkisella puolella, varsinkin kuntasektorilla, kuin yksityisellä sektorilla. Toiseksi yksityisellä sektorilla työllisyys on kehittynyt nyt viime vuosina heikommin, Kostiainen sanoi ja lisäsi, että varsinkin työllisyys on selittävä tekijä palkkasummien kehityksessä.