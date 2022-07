Ekonomisti Ylelle: Polttoaineiden pahin hintahuippu on ehkä ohi

— Raakaöljyn hinta on vähän laskenut huipustaan ja Kiinan taloustilanne on mennyt heikompaan suuntaan, mikä on vähentänyt raaka-aineiden kysyntää. Se taas on laskenut raaka-aineiden ja sen myötä myös bensiinin hintaa, sanoo Kortela ja jatkaa:

— Uskoisin, että jos kaasutoimitukset Venäjältä Eurooppaan jatkuvat edes jollain tasolla, niin pahin hintahuippu on nyt ohitettu..

Tilastokeskuksen mukaan bensiinin ja dieselin hinnat ovat laskeneet viime päivinä. Sen mukaan kesäkuussa dieselin litrahinta oli 2,44 ja bensiinin 2,57 euroa, kun vielä vuoden alussa hinta oli alle kahden euron.

Salonen arvelee, että polttoaineiden kulutuksen vähenee myös tulevaisuudessa.