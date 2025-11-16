Moskovan on valittava aseiden ja leivän välillä

Euroopan maiden ryhtiliike on Ukrainan paras toivo, kirjoittaa pitkän linjan ekonomisti, Tukholman yliopiston kansainvälisen talouden emeritusprofessori Lars Calmfors Dagens Nyheterin kolumnissaan. Euroopan on todistettava Vladimir Putinin toiveet Ukraina-tuen laantumisesta vääriksi, ja pakotettava Venäjä valitsemaan ”aseiden ja leivän välillä”, Calmfors esittää.

Vaikka yli kolme vuotta kestänyt sota on iskenyt kovaa puolustustaistelua käyvän Ukrainan talouteen, uskoo ruotsalaisekonomisti myös Venäjän talouden olevan virallisia tilastoja heikommassa kunnossa

– Suurin osa öljytuloja keränneestä kansallisen hyvinvoinnin rahaston likvideistä varoista on käytetty ja valtionvelka on kasvanut. Yhtiöveroa on korotettu, suurempia tuloja verotetaan raskaammin ja arvonlisäveroa korotetaan vuodenvaihteessa. Nyt vallitsee stagflaatiotilanne, jossa hidas kasvu yhdistyy inflaatioon. Talous on jakautunut ”kukoistavaan” sotateolliseen osaan sekä siviiliosaan, jonka ongelmina ovat työvoimapula, kustannusten nousu, korkeat korot ja veronkorotukset, Calmfors luettelee.

Venäjän talous ei ilmeisesti ole Vladimir Putinin suurimpia huolenaiheita, eikä presidentin tarvitse pelätä joutuvansa demokraattisissa vaaleissa tilille politiikastaan. Pinnan alla kupliva tyytymättömyys voi diktatuureissa kuitenkin purkautua äkillisesti, Calmfors toteaa. Juuri tästä syystä Euroopan on sitouduttava Ukrainan pitkäkestoiseen voimakkaaseen tukemiseen, ja osoitettava että sodan jatkuminen tulee Venäjän kalliiksi, hän kirjoittaa.

Ekonomisti kehottaa Euroopan maita käyttävään Venäjän jäädytettyjä varoja Ukrainan tukemiseen. Eurooppa on jäädyttänyt arviolta 163 miljardia venäläisvaroja, mutta niiden käytöstä ei toistaiseksi ole päästy EU:ssa yksimielisyyteen. Calmfors pitää tätä ”avuttomuutena” Venäjän hyökkäyksen edessä.

– On kohtuutonta, että Eurooppa sitoo kätensä pitämällä kiinni kansainvälisistä oikeudellisista periaatteista koskien valtioiden taloudellisen omaisuuden koskemattomuutta, samalla kun Venäjä yrittämällä alistaa lähialueemme maata rikkoo hillittömästi vieläkin perustavampia rajojen loukkaamattomuutta ja valtioiden suvereniteettia koskevia periaatteita.

Vaikka jäädytettyjen venäläisvarojen käyttö on Calmforsin mukaan keskeistä, ei takavarikoiduilla miljardeilla tueta Ukrainaa loputtomiin. Kolumnissaan emeritusprofessori kehottaa eurooppalaisia perustamaan yhteisvelalla rahaston, jonka ainoana tehtävänä olisi Ukrainan tukeminen. Tekoja tarvitaan nopeasti, hän kirjoittaa.

– Paras mahdollisuus lopettaa sota on se, että Eurooppa sitoutuu niin tiukasti Ukrainan jatkuvaan tukemiseen, että Venäjän on otettava se huomioon laskelmissaan.