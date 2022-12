Velkarallin hintalappu tulee entistä näkyvämmäksi

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen muistuttaa Twitterissä, että valtion ottama velka ei ole ilmaista rahaa.

Hän muistuttaa, että vuonna 2022 valtion korkomenot ovat 1,3 miljardia euroa, mutta valtiovarainministeriön arvion mukaan ne voivat nousta 3,9 miljardiin euroon vuonna 2027.

– Alkaa velkarallin hintalappu tulla entistä näkyvämmäksi, Pakarinen sanoo tviitissään.

Korkojen noususta varoitettiin valtiovarainministeriön virkamiespuheenvuorossa.

– Korkotaso on noussut, ja julkinen velka on kasvanut yli 70 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen. Riski julkisen talouden umpikujasta tulevina vuosina on todellinen.