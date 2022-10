Ekonomisti varoittaa velasta: Suomi tarvitsee 10 miljardin euron ohjelman

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtaja, taloustieteilijä Sami Pakarinen on sitä mieltä, että Suomi tarvitsee laajan ohjelman, jolla velkaantuminen käännetään.

Ekonomisti kiittelee Twitterissä valtiovarainministeriön tyrmäystä pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen ajamille niin sanotuille maastapoistumisverolle ja työmatkaverolle.

– Hyvä, että kasvun kannalta haitallisia veroja torpataan VM:n toimesta. Ensi keväänä Suomelle saatava n. 10 mrd. euron ohjelma, jolla velkaantuminen saadaan parin vaalikauden aikana kuriin, Sami Pakarinen kirjoittaa.

– Työllisyyttä, sopeutusta, rakennetoimia. Kaikkia tarvitaan. Täysin tehtävissä, kun halua, hän jatkaa.

Kahden vaalikauden yli kestävää ohjelmaa valtion talouden kurssin kääntämiseksi on väläyttänyt hiljattain myös kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.

Orpo varoitti viikonloppuna valtakunnallisen yrittäjäpäivän puheessaan velkaantumisesta ja kasvavista korkomenoista.

Petteri Orpon mukaan seuraava hallitus ”joutuu käyttämään punakynää”.

– Se joutuu sopeuttamaan menoja. Urakasta ei selvitä neljässä vuodessa. Arvioni on, että se vie neljä plus neljä vuotta. Tuona aikana monia hyviä asioita jää toteuttamatta, monia tarpeellisia panostuksia tekemättä. Se on rehellisesti todettava ääneen. Sellaisen perinnön Marinin hallitus jättää, Orpo muun muassa totesi.

Myös valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) on todennut aiemmin, että suomalaisilla on edessä kaksi vaalikautta kestävä talouden vakautus.

Virkamiehet vastustavat veroja

Sami Pakarinen viittaa tviitissään tästä löytyvään Helsingin Sanomien juttuun. Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen sanoo siinä pitävänsä hallituksen esittämiä veroja haitallisina talouskasvulle.

Sami Pakarinen toteaa Majasen katsovan asioita kestävän hyvinvoinnin ja julkisen talouden näkökulmasta ja toivoo kaikkien muidenkin tekevän näin.

Majanen suositti haastattelussa hallitusta harkitsemaan esityksistä luopumista. Majanen jopa totesi olevansa ”oikeasti huolissaan” siitä palautteesta, mitä veroista on yrityksiltä tullut.

– Minuun on oltu paljon yhteydessä startup-yrityksistä, jotka kilpailevat globaaleilla markkinoilla huippuosaajista. Vaikka yhteydenotot ovat varmaan paljon edunvalvontaakin, niin startup-yhteisössä nämä verot tulkitaan – oikein tai väärin – vihamielisiksi toimiksi tai rangaistuksiksi, Majanen sanoi HS:lle.

Maastapoistumisvero eli virallisesti henkilön arvonnousuvero on saanut virkamiehiltä tyrmäyksen jo vuosia sitten. Valtiovarainministeriön alkuvuodesta 2020 valmistuneen virkamiesselvityksen perusteella veroa ei voinut pitää tarkoituksenmukaisena. Tästä huolimatta pääministeripuolue SDP:n ohjelmissa pitkään ollutta veroa on edistetty.

Niin sanotulla työmatkaverolla tarkoitetaan Suomen verotusoikeuden ulottamista ulkomaisen työnantajan maksamaan palkkaan, jos työtä tehdään tilapäisesti suomalaiselle taloudelliselle työnantajalle.

Lainsäädännön arviointineuvosto on arvostellut molempien esitysten valmistelua.

Mikäli verot toteutuvat, on kokoomus luvannut purkaa molemmat, jos se on jatkossa asiasta päättämässä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen totesi eilen uskovansa kiisteltyjen veroesitysten olevan vasta alkua.

– Nämä hallituksen esitykset ovat kait vain esimakua siitä ”tulopuolen sopeutuksesta” ja ”veropohjan tilkitsemisestä”, jota SDP tarjoaa päälääkkeeksi velaksi elämisen lopettamiseen, Mykkänen sanoi.

