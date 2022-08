Ekonomisti tyrmää sähkön alv:n alennuksen: Kallis ja tehoton

Ekonomisti Sanna Kurrosen mukaan sähkön arvonlisäveron alennus on huono idea, koska se on kallis, tehoton ja siirtyisi todennäköisesti vain osin hintoihin.

– Tarkemmin kohdistuva tuki on tehokkaampi ja halvempi. Hintojen ohjaus taas ei kuulu markkinatalouteen, sillä kallistunut hinta ohjaa markkinoita vähentämään kysyntää, Kurronen kirjoittaa Twitterissä.

Ekonomistin mukaan sähkön alv:n alentaminen olisi kallis toimi valtiolle. Hänen mukaansa veronalennus siirtyisi hintoihin vain osin, koska alentunut hinta nostaa kysyntää.

– Kun alv-ale ei kuitenkaan lisää tuotantoa lainkaan, kysynnän ja tarjonnan epätasapaino kasvaa. Tämä nostaa sähkön verotonta hintaa, jolloin osa veroalesta valuu tuottajille.

Sähkön arvonlisäveron alentaminen olisi Kurrosen mukaan myös tehoton ratkaisu, koska se ei kohdistuisi sitä eniten tarvitseville, vaan kaikille.

– Merkittävälle osalle suomalaisista sähkön hinta ei edelleenkään ole ongelma, Kurronen toteaa.

Ekonomisti Sanna Kurronen siirtyy syyskuussa Elinkeinoelämän valtuuskunnasta Suomen Pankkiin.

Sähkön alv-ale on huono idea, koska se on:

1)kallis

2)tehoton

3)siirtyy todennäköisesti vain osin hintoihin

Tarkemmin kohdistuva tuki on tehokkaampi ja halvempi. Hintojen ohjaus taas ei kuulu markkinatalouteen, sillä kallistunut hinta ohjaa markkinoita vähentämään kysyntää 1/4

— Sanna Kurronen (@KurronenS) August 25, 2022