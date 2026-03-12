Ekonomisti tyrmää nettovelka-ajattelun: Alijäämää ei voi määritellä pois

Ekonomisti Heikki Pursiainen torjuu viestipalvelu X:ssä väitteet siitä, että Suomen velkaongelma helpottuisi muuttamalla velan mittaustapaa.

Pursiaisen mukaan SAK:n pääekonomistin Patrizio Lainàn ja Uuden talousajattelun keskuksen Lauri Holapan esiin nostama nettovelka antaa harhaanjohtavan kuvan, sillä Suomen todellinen ongelma ei ole velan taso vaan sen nopea kasvu.

Lainàn ja Holapan ajatukset perustuvat Talous & Yhteiskunta -lehden artikkeliin. Kaksikon mukaan kuva Suomen julkisesta velasta on liian synkkä ja katse pitäisi kohdistaa julkiseen nettovelkaan.

Nettovelassa julkisista veloista on vähennetty rahoitusvarallisuus, kuten käteinen, talletukset ja osakeomistukset. Suomen julkinen nettovelka olisi näin laskien 43 prosenttia BKT:stä vuonna 2025, kun bruttovelka oli samaan aikaan 88 prosenttia.

Pursiaisen mukaan alijäämää, eli velan kasvuvauhtia, ei voi “määritellä pois”, eikä tilannetta ratkaista myöskään myymällä valtion omaisuutta, vaan ratkaisu on menojen ja tulojen saaminen tasapainoon.

– Suomeksi sanottuna ongelma on, että rahaa tulee paljon vähemmän kuin rahaa menee. Tämä meno ei voi jatkua, siksi parlamentaarinen sopu velkajarrusta, Pursiainen huomauttaa X:ssä.

Ekonomisti muistuttaa, että tilannetta ei voi juurikaan parantaa myymällä valtion omaisuutta, sillä omaisuuden myynti on sama asia kuin velan kasvattaminen.

– Pöytähopeiden myyminen Visan vinguttamisen asemesta ei muuta yli varojen elämistä yhtään miksikään.

– Tällä hetkellä velka ei ole katastrofaalinen, mutta hyvin nopeasti on, jos mitään ei tehdä. Ainoa keino on saada tulot ja menot vastaamaan toisiaan, Pursiainen perustelee.

Pääekonomisti Lainà vastaa Pursiaisen kommentteihin X:ssä.

– Emme ole esittäneet, että omaisuutta myymällä hoidettaisiin alijäämiä. Tämä on yleinen väärinkäsitys, jos ei ole perehtynyt sisältöön yhtään. Esitämme omaisuustulojen hyödyntämistä investointiohjelman rahoittamiseksi, hän vastaa.