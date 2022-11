Ekonomisti työllisyysluvuista: Talouden ehdoton valopilkku

Työllisyys jatkoi vahvassa nousussa lokakuussa. Tilastokeskuksen mukaan työllisiä oli lokakuussa 66 000 enemmän kuin vuosi sitten. Myös työllisyysasteen trendi otti harppauksen ylöspäin. Trendikäyrä sai lokakuussa arvon 74,4 prosenttia, mikä on selvästi korkein mitattu lukema nykyisessä suhdannesyklissä. Samalla syyskuun trendilukemaa tarkistettiin ylöspäin.

– Lokakuun työllisyyskehityksessä ei ole näkyvissä mitään sellaista pehmenemistä, mitä on povattu jo pidempään suhdannenäkymien muuttuessa synkemmiksi syksyn edetessä. Työllisyyden paraneminen on tällä hetkellä Suomen talouden ehdoton valopilkku ja vahvin todiste siitä, ettei ainakaan vielä olla taantumassa, sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist tiedotteessa.

Tilastokeskuksen mukaan työttömänä oli lokakuussa 162 000 henkeä. Lukema on likimain sama kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Myös työttömyyskehitys oli silti lokakuussa sikäli positiivista, että viime kuukausina noussut työttömyysasteen trendi kääntyi takaisin laskuun. Työttömyyden trendi on noussut jo keväästä saakka, mutta ainakin tilapäisesti heikkenevä kehitys on pysähtynyt ja jopa kääntynyt paranemiseksi.

– Näyttää siltä, että keväällä työttömyys kääntyi nousuun osittain siksi, että ihmisiä siirtyi takaisin työmarkkinoille työvoiman ulkopuolelta. Osa näistä uusista tulokkaista on ilmeisesti onnistunut löytämään työpaikan syksyllä, mikä on kääntänyt työttömyyden takaisin laskuun. Se on myönteinen uutinen, sanoo Appelqvist.

Myös työvoiman kysyntä jatkui lokakuussa edelleen kohtalaisen voimakkaana, vaikka huippu onkin jo takana. TE-toimistoihin ilmoitettiin 79 800 uutta työpaikkaa, mikä on 11 800 vähemmän kuin edellisenä vuotena vastaavaan aikaan.

Appelqvistin mukaan työvoimalle löytyy yhä kysyntää, mutta ei siinä määrin kuin aikaisemmin tänä vuonna.

– Uusien työpaikkojen virran latistuminen on oikeastaan ainoa selkeä merkki siitä, että työmarkkinatkaan eivät ole täysin immuuneja suhdanteen viilenemiselle. Edelleen ollaan historiallisesti ajatellen kohtalaisen korkealla tasolla avoimissa työpaikoissa, eli ei tilanne huono ole ja työpaikkaa ehtii vielä halutessaan vaihtaa. Alkuvuodesta vallinneet työnhakijan kissanpäivät alkavat silti olla ohi. Suhdannetilanteen heikkeneminen välittyy kuitenkin juuri nyt työmarkkinoille hyvin hitaasti ja vaimeasti osin lähtötilanteessa vallinneesta työvoimapulasta johtuen, sanoo Appelqvist.