Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Ekonomisti povaa suomalaiselle teollisuudelle lisää tilauksia. Kuvassa Helsingin telakka. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Ekonomisti TE:lle: Taloudessa näkyy hyviä merkkejä

  • Julkaistu 26.10.2025 | 10:42
  • Päivitetty 26.10.2025 | 10:42
  • Talous, Teollisuus
Useat indikaattorit povaavat Suomeen odotettua käännettä.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Suomen talouskasvusta on havaittavissa lupaavia merkkejä, sanoo Eläkevakuuttaja Elon pääekonomisti Tiina Helenius Talouselämän haastattelussa. Helenius uskoo maailmantalouden positiivisen käänteen ennakoivan myös ”Suomen nykäisyä”. Puolustusteollisuuden tarpeet ja Yhdysvaltojen kanssa sovitut jäänmurtajakaupat tuovat Suomeen uusia tilauksia, hän ennustaa.

Myös kansainvälisten varainhoitajien indikaattorit näyttävät Suomen kannalta lupaavilta, Helenius kertoo. Maailmalta saatava viesti on myönteisempi kuin suomalaisessa mediassa vallitseva käsitys, hän toteaa. Esimerkiksi Goldman Sachsin talouden aktiviteetti-indikaattori ennakoi Suomelle jopa 2,8 prosentin vuosikasvua.

– Goldman Sachsin mittari katsoo selvästi eteenpäin ja kulkee esimerkiksi EK:n tuotanto-odotusten edellä. Se perustuu taajaan päivittyvään dataan, Helenius sanoo.

Helenius kiinnittää itse huomiota myös Etelä-Korean Kospi-osakeindeksiin. Historiallisesti Kospi on ennustanut myös Suomen teollisuuden trendejä, hän kertoo, sillä maissa on samanlaiset tuotantorakenteet. Indeksi lähti nousuun toukokuussa, ja Suomi on historiallisesti ollut noin kahdeksan kuukautta Etelä-Koreaa jäljessä.

Indikaattorit ja maailmantalouden kasvu lupaavat hyvää Suomelle ja suomalaiselle teollisuudelle, Helenius uskoo. Suomen kilpailukyky on ekonomistin mukaan kunnossa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)