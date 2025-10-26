Ekonomisti TE:lle: Taloudessa näkyy hyviä merkkejä

Suomen talouskasvusta on havaittavissa lupaavia merkkejä, sanoo Eläkevakuuttaja Elon pääekonomisti Tiina Helenius Talouselämän haastattelussa. Helenius uskoo maailmantalouden positiivisen käänteen ennakoivan myös ”Suomen nykäisyä”. Puolustusteollisuuden tarpeet ja Yhdysvaltojen kanssa sovitut jäänmurtajakaupat tuovat Suomeen uusia tilauksia, hän ennustaa.

Myös kansainvälisten varainhoitajien indikaattorit näyttävät Suomen kannalta lupaavilta, Helenius kertoo. Maailmalta saatava viesti on myönteisempi kuin suomalaisessa mediassa vallitseva käsitys, hän toteaa. Esimerkiksi Goldman Sachsin talouden aktiviteetti-indikaattori ennakoi Suomelle jopa 2,8 prosentin vuosikasvua.

– Goldman Sachsin mittari katsoo selvästi eteenpäin ja kulkee esimerkiksi EK:n tuotanto-odotusten edellä. Se perustuu taajaan päivittyvään dataan, Helenius sanoo.

Helenius kiinnittää itse huomiota myös Etelä-Korean Kospi-osakeindeksiin. Historiallisesti Kospi on ennustanut myös Suomen teollisuuden trendejä, hän kertoo, sillä maissa on samanlaiset tuotantorakenteet. Indeksi lähti nousuun toukokuussa, ja Suomi on historiallisesti ollut noin kahdeksan kuukautta Etelä-Koreaa jäljessä.

Indikaattorit ja maailmantalouden kasvu lupaavat hyvää Suomelle ja suomalaiselle teollisuudelle, Helenius uskoo. Suomen kilpailukyky on ekonomistin mukaan kunnossa.