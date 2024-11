Ekonomisti perää päätöksiä ostovoiman tukemiseksi

Työllisyyden laskusta huolimatta työllisyysaste on historiallisesti mitattuna hyvällä tasolla. Tilastokeskuksen mukaan 20–64-vuotiaiden työllisyysaste oli lokakuussa 76,1 prosenttia. Laskua vuodentakaisesta on tapahtunut 1,2 prosenttiyksikköä. Saman ikäluokan työllisyyden trendiluku oli 76,3 prosenttia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan työttömiä työnhakijoita oli lokakuussa noin 285 000. Määrä on kasvanut vuodentakaisesta lähes 30 000 työnhakijalla.

– Heikko suhdanne näkyy työmarkkinalukujen kehityksessä. Työttömien työnhakijoiden määrä on edelleen vuodentakaista korkeammalla tasolla. Suhdanne on kuitenkin kehittymässä parempaan suuntaan, ja Suomen talous on kasvanut jo kuluvan vuoden aikana. Talouden kasvu välittyy myös työmarkkinoille, mutta viiveellä, Insinööriliiton ekonomisti Paavo Hurri sanoo tiedotteessa.

Heikon taloussuhdanteen vuoksi työvoiman kysyntä on heikentynyt merkittävästi. Avoimien työpaikkojen määrä on laskenut kuluvan vuoden aikana alkuvuoden huipusta. Lokakuussa avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin hieman yli 27 000, mikä on noin 26 700 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työpaikkojen määrä on pysynyt lähes samalla tasolla kesästä lähtien. Tammikuussa avoimia työpaikkoja oli vielä lähes 90 000.

– Työvoiman heikko kysyntä näkyy työmarkkinoilla edelleen avoimien työpaikkojen vähentymisenä. Kysyntä kuitenkin elpyy suhdanteen parantuessa. Työllisyyden ennustetaan kasvavan jo ensi vuoden aikana, Hurri sanoo.

Insinöörien työttömyys vastaa yleistä työmarkkinakehitystä. Työttömien ja lomautettujen insinöörien määrä on kasvanut vuoden takaisesta. Työttömien määrä on säilynyt samalla tasolla kesän jälkeen, mutta lomautettujen määrä on kohonnut.

– Vaikka talouden näkymät ovat kehittyneet parempaan suuntaan, tarvitaan edelleen toimia kasvun ja työllisyyden vauhdittamiseksi. Suomessa ei ole tehty tarpeeksi kuluttajien luottamusta ja ostovoimaa tukevia päätöksiä, Hurri sanoo.

– Tämä on näkynyt esimerkiksi yksityisen kulutuksen vähentymisenä ja välittynyt myös työmarkkinalukuihin. Kuluttajien luottamus omaan talouteen ja odotukset työttömyystilanteen suhteen ovat heikolla tasolla, mikä viestii palkansaajien heikosta tilanteesta, ekonomisti toteaa.