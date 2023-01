Ekonomisti päivittelee: 1,7 miljardin euron lisämenoista valtaosa pelkkiin korkokuluihin

Valtiovarainministeriön esittämästä 1,7 miljardin euron lisäbudjetista valtaosa menee valtionvelan nousevien korkokulujen hoitamiseen. Tähän on esityksessä varattu yli miljardi euroa.

– VM esittää 1,7 mrd. euron lisäbudjettia. Siitä reilut 60 prosenttia on korkomenoja. Vanha kansa oli oikeassa. Velalla on väliä, EK:n johtaja, taloustieteilijä Sami Pakarinen päivittelee Twitterissä.

Tuoreessa esityksessä hyvinvointialueiden mahdollinen lisärahoitus on vielä auki. Tässä valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat eri linjoilla. STM on vaatinut noin 700 miljoonan euron menonlisäyksiä kun taas VM:ssä on katsottu, ettei tarvetta ole lainkaan. Tilanne on herättänyt jopa kysymyksiä siitä, alibudjetoiko pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus hyvinvointialueet tietoisesti viime syksynä.

Kovat korkomenot

Valtiovarainministeriössä arvioitiin vielä syksyllä, että valtionvelan korkomenot nousevat tänä vuonna 1,5 miljardiin euroon. Summa olisi ollut kaksinkertainen aiempiin menoihin. Arviota on kuitenkin jouduttu korjaamaan kuitenkin vielä tästäkin suuremmaksi.

– On jo nyt selvää, että tullaan korjaamaan korkoarviota ylöspäin lisäbudjetilla. Joulukuisen talouskatsauksen pohjalta arvio on, että korkomenot kasvaisivat aiemmin budjetoidusta 900 miljoonalla 2,4 miljardiin euroon, ministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä kertoi hiljattain Kauppalehdelle.

Ennusteiden perusteella tilanne voi mennä lähivuosina entistäkin synkemmäksi.

Sami Pakarinen on jakanut aiemmin Twitterissä laskelman, jonka mukaan korkomenot olisivat 3,5 prosentin keskikorolla vuonna 2030 peräti seitsemän miljardia euroa. Verrattain maltillisella koko lainakannan 2,4 prosentin keskikorolla korkomenot olisivat jo vuonna 2026 neljä miljardia euroa vuodessa.

Korkomenojen suuruusluokkaa avaa vertailu eri menoihin. Esimerkiksi ulkoministeriön hallinonalalle on jyvitetty tänä vuonna budjetissa 1,3 miljardia euroa ja oikeusministeriön hallinonalalle 1,1 miljardia euroa. Sisäministeriön alaisiin menoihin on varattu taas 2,5 miljardia euroa. Puolustusministeriön hallinonalalla menot ovat puolestaan 6,1 miljardia euroa.

