Ekonomisti: Näin Suomi voisi selättää huoltosuhteesta johtuvat ongelmat

Suomen nettomaahanmuutto on 44000 henkeä viimeksi kuluneen vuoden aikana. Suomeen on muuttanut reilut 58000 henkeä ja pois maasta on muuttanut alle 15000.

EK:n johtaja Sami Pakarinen toteaa, että muutos on iso:

– Tällä tasolla jos jatketaan tulevaisuudessakin niin Suomi selättää huoltosuhteesta kumpuavat ongelmat. Iso muutos parempaan lyhyessä ajassa.

Koska syntyvyys on ennätysmatalalla, maahanmuutto paikkaa Suomen väestönkasvua, joka viimeisen 12 kuukauden aikana on ollut noin 26 000 henkeä.

Myös Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi kommentoi, että jos nettomaahanmuuttomme jää pysyvästi tälle tasolle, se stabiloi Suomen huoltosuhteen.

– Silloin väestörakenteen ikääntymiseen liittyvä julkisen talouden paine häviää.

– On toimittava sen eteen, että mahdollisimman iso osa tulisi suoraan töihin tai opiskelemaan, Romakkaniemi jatkaa entisessä Twitterissä, nykyisessä X-palvelussa.

