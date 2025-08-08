Ekonomisti KL:lle: Meneillään on todellinen käänne

Nordean Suomen taloudesta vastaava ekonomisti Juho Kostiainen sanoo Kauppalehdelle, että teollisuuden tilauskirjojen perustella ilmassa on merkkejä talouden piristymisestä.
Erityisesti metalliteollisuudella näkymät ovat ekonomistin mukaan vahvistunut.
– Nyt näyttäisi siltä, että meneillään on selkeästi vahvempaa käännettä.
Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2025 kesäkuussa 19,1 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.
Kostiaisen mukaan kyse on pidempiaikaisesta muutoksesta lyhyen tilauspiikin sijaan. Hänen mukaansa teollisuuden kasvu on positiivinen asia koko Suomen talouden kannalta.
– Kun tilauskirjat alkavat elpymään, se näkyy työllisyydessä ja tuotannossa
Tuleva kasvu riippuu ekonomistin mukaan pitkälti siitä, miten voimakkaasti Euroopan talous lähtee vetämään. Myös korkojen lasku vaikuttaa hänen mukaansa merkittävästi talouteen.