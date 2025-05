Hyvätuloisten rajaveroaste on ekonomistin mukaan 8-12 prosenttiyksikköä liian korkea

Viimeaikaisessa verokeskustelussa unohdettiin tärkeä makrotaloudellinen näkökulma, arvioi vanhempi yliopistonlehtori, ekonomisti Juha Tervala Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa.

Hänen mukaansa työllisyys ja tuotanto kasvavat tuloveroja pienennettäessä. Tämä lisää muiden verojen tuottoa ja vähentää tulonsiirtoja.

Tervala viittaa Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n raporttiin, jossa tutkittiin optimaalista tuloverotusta julkisen talouden tutkimuksen pohjalta. Kaikkien ansiotulojen rajaveroasteen eli lisätulosta menevän veron tulisi raportin mukaan olla enintään 44 prosenttia.

OECD-teollisuusmaissa ylin rajaveroaste laski 1980-luvun alun 62 prosentista 35 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä.

– Suomessa rajaveroaste hyvätuloisilla on 52–56 prosenttia, eli 8–12 prosenttiyksikköä korkeampi kuin optimaalinen 44 prosenttia. Tutkimus sanoo, että Suomen tuloverotuksen korkeat rajaveroasteet eivät ole järkeviä, koska ne voivat heikentää työn tarjontaa, kannustimia ja talouden tehokkuutta ilman merkittäviä tuloerojen kaventamiseen liittyviä hyötyjä, Juha Tervala toteaa.

Suomessa rajaveroaste nousee yli 44 prosentin jo noin 3 000 euron kuukausituloilla.

Ekonomistin mukaan osassa tutkimuksissa on havaittu, että tuloveron alentaminen ei lisää työllisyyttä merkittävästi dynaamisten vaikutusten kautta ja että verotulot voivat laskea. Nämä tutkimukset on kuitenkin tehty lähes aina OECD-maissa ja erityisesti Yhdysvalloissa, jossa rajaveroaste on alle optimaalisen tason.

– Ne eivät kuvaa Suomen tilannetta, jossa rajaveroasteet ovat merkittävästi yli optimaalisen tason, Tervala sanoo.

Hän huomauttaa, että sopeutustoimien tavoite ei ole alijäämän poistaminen vaan bruttokansantuotteeseen suhteutetun julkisen velan vakauttaminen. Velkasuhdetta voidaan vakauttaa myös tekemällä uudistuksia, jotka vahvistavat talouskasvua.

Tuloveron alentaminen lisää tuotantoa finanssipolitiikan kerroinvaikutuksen mukaisesti. Koska ansiotuloverotuksen rajaveroasteet ovat selvästi yli optimaalisen tason, työllisyys ja tuotanto kasvavat tuloveroja pienennettäessä.

– Tämä lisää muiden verojen tuottoa ja vähentää tulonsiirtoja, ja Suomessa julkisen talouden tasapaino reagoi voimakkaasti tuotannon kasvuun. Alijäämä ei näin ollen kasva merkittävästi. Lisäksi, koska bruttokansantulo kasvaa, on hyvät perusteet uskoa, että tuloveron alentaminen vähentää julkisen velan suhdetta bkt:hen, Tervala toteaa.