Ekonomisti esittää perintö- ja lahjaveron poistoa – ”Suomella iskun paikka”

Norjalaismiljardöörit ja muut varakkaat pakenevat Lontoosta, koska Britannian hallitus on päättänyt poistaa ulkomaisten pääomatulojen verottomuuden ja kiristää muutenkin pääomatulojen ja perintöjen verotusta, kertoo Helsingin Sanomat brittiläistä Standard -lehteä lainaten.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) johtaja, ekonomisti Sami Pakarinen on tyytyväinen, että Suomen mediassa kerrotaan verotuksen dynaamisesta vaikutuksesta

– Erilaiset varallisuusverot ajavat tietysti pääomia pois maasta, Pakarinen kirjoittaa X-palvelussa.

EK julkaisi helmikuussa toimia talouskasvun käynnistämiseksi. Esityksessä oli mukana perintö- ja lahjaveron poistaminen.

– Perintö- ja lahjaveron poisto antaisi lisämahdollisuuksia kasvuun ja vahvistaisi yritystoiminnan jatkuvuutta. Ja silloin, kun omistaja miettii, missä jatkaa yrityksen toimintaa, Suomi olisi verotuksellisesti neutraalissa asemassa verrattuna naapureihinsa, EK:n esityksissä todettiin.

EK muistutti, että perintö- ja lahjaveron osalta Suomi on lähiympäristössään poikkeus. Ruotsi luopui verosta vuonna 2005 ja Norja 2014. Myöskään Virossa ei ole perintöveroa.

Kiristyvä verotus on Standard -lehden mukaan johtanut Britanniassa rikkaiden joukkomuuttoon.

– Suomella olisi nyt iskun paikka poistaa perintö- ja lahjavero. Olisimme näin otollisempia pääomille, Sami Pakarinen kirjoittaa X:ssä.

Petteri Orpon (kok.) hallitus päätti puoliväliriihessä nostaa perintöveron alarajaa 20 000 eurosta 30 000 euroon ja lahjaveron 5 000 eurosta 7 500 euroon.

Pääministeripuolue kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma kertoi riihen jälkeen, että perintö- ja lahjaveron poistaminen kokonaan on yhä kokoomuksen tavoite pitkällä aikavälillä.

– Nyt oli kuitenkin priorisoitava sellaisia veropäätöksiä, joista valtiovarainministeriö pystyi arvioimaan, että ne rahoittavat itsensä ainakin osittain. Perintöveron poistaminen kokonaan olisi tässä kokonaisuudessa tullut liian kalliiksi. Tavoite silti säilyy, hän sanoi.

– Perintövero koetaan epäoikeudenmukaiseksi, se karkottaa suomalaisia pääomia ulkomaille ja vähentää perheyritysten investointeihin käytettäviä varoja.

Hienoa, että tästä verotuksen dynaamisesta vaikutuksesta kirjoitetaan kotimaan mediassa. Erilaiset varallisuusverot ajavat tietysti pääomia pois maasta. Suomella olisi nyt iskun paikka poistaa perintö- ja lahjavero. Olisimme näin otollisempia pääomille.https://t.co/akwXePMs59 — Sami Pakarinen (@SaPakarinen) September 30, 2025