Ekonomisti ei tyrmää alv:n nostoa – ”huonoin vaihtoehto on antaa velkaantumisen paisua”

Kehysriihestä julkisuuteen vuotaneiden tietojen mukaan hallitus aikoo korottaa yleisen arvonlisäveron nykyisestä 24 prosentista 25,5 prosenttiin.

Suomen Yrittäjien pääekonomisti Juhana Brotherus kertoo viestipalvelu X:ssä, miten ylemmän alv-kannan nosto vaikuttaa talouteen, kuluttajiin ja yrittäjiin.

– Nostot iskevät sekä kuluttajiin että yrityksiin. Osa yrityksistä pystyy siirtämään veromuutoksen loppuhintoihin (kuluttaja maksaa), mutta kaikki eivät (yrittäjä maksaa), Brotherus kiteyttää.

Yleinen alv-kanta koskee useimpia tavaroita ja palveluita. Neuvottelulähteiden mukaan alennettuihin arvonlisäverokantoihin ei ole tulossa muutoksia, joten esimerkiksi elintarvikkeiden alv-kanta pysyy 14 prosentissa ja lääkkeiden 10 prosentissa.

– Kaikki veronkorotukset heikentävät ostovoimaa, niin myös alv:n korotus. Jotain on kuitenkin tehtävä ja kaikkein huonoin vaihtoehto on antaa velkaantumisen paisua ennätystyöllisyyden oloissa. Alv on parempi vero kuin moni muu, vaikkei pulmaton olekaan, Brotherus kirjoittaa X:ssä.