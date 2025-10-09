Elinkeinoelämän Timo Vuori KL:lle: Näistä presidentti ja pääministeri USA:ssa puhuvat

Elinkeinoelämän keskusliiton kansainvälisen kaupan ja kauppapolitiikan johtaja Timo Vuori arvioi, että presidentti Alexander Stubb ja pääministeri Petteri Orpo käyvät torstaina ja perjantaina vierailullaan Yhdysvalloissa kauppapoliittista keskustelua muustakin kuin jäänmurtajista. Kauppalehdessä Vuori arvioi, että kahdenvälisen kumppanuuden osalta esillä voivat jäänmurtajien lisäksi olla muun muassa kvanttiteknologia, 6g-verkot sekä avaruus- ja satelliittiosaaminen.

Jäänmurtajakeskustelu liittyy Suomen, Kanadan ja Yhdysvaltojen solmimaan ICE Pact -yhteistyösopimukseen sekä presidentti Donald Trumpin ilmoitukseen Yhdysvaltain suuresta ja nopeasta tarpeesta jopa kymmenille uusille jäänmurtajille. Suomen odotuksia tilauksista on latistanut tieto Yhdysvaltain lainsäädännöstä, joka velvoittaa rakentamaan rannikkovartioston alukset kotimaassa. Toisaalta: Yhdysvalloissa presidentti voi edistää ulkomailta tehtäviä hankintoja poikkeusluvalla. Myös Suomi on pyrkinyt edistämään ”kaupan esteiden” purkua neuvotteluissa.

— Keskusteluja käydään kahdesta asiasta. Toinen on jo olemassa olevan jäänmurtajan vuokraaminen tai myyminen USA:n käyttöön, ja se on varmaan sitten se ensivaiheen juttu, joka voidaan toteuttaa, Vuori arvioi Kauppalehdelle.

Vuoren mukaan pidemmällä aikavälillä kyse on teollisen yhteistyön vahvistamisesta, missä valtiot voivat tehdä jonkin puitesopimuksen, ja yksityisten yritysten sitten tulee toteuttaa se tavalla, joka täyttää valtioiden asettamat raamit.

— Suomella on tiettyjä odotuksia siihen, että lisäarvoa jää Suomeenkin merkittävästi, ja Yhdysvalloilla on oma intressinsä vahvistaa laivanrakennukseen liittyvää omaa osaamistaan.

Taustalla on isompi kuva, jossa Yhdysvaltoja vaivaa huoli arktisen alueen turvallisuudesta. Yhdysvaltojen tilanne on tässä aika heikko, sanoo Ylelle apulaisprofessori Mikko Suominen Aalto-yliopiston meri- ja arktisen tekniikan tutkimusryhmästä.

— Heillä ei ole aluksia, jotka voisivat mennä esimerkiksi pohjoisnavalle. Heidän näkemyksensä mukaan geopoliittinen tilanne on sellainen, että nyt sinne pitää päästä, sanoo Suominen.

Kymmenien jäänmurtajien tilausta Suomelle nyt tuskin tulee. Suominen muistelee, että puheissa olleet määrät ovat heitelleet kahdesta jopa Trumpin väläyttelemään neljäänkymmeneen. Hän pitää mahdollisena mallia, jossa murtajat rakennettaisiin osin Suomessa ja viimeisteltäisiin Yhdysvalloissa.