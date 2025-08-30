Verkkouutiset

Kiinteistöverouudistuksen pelätään kiristävän verotusta ja kasvattavan asumismenoja etenkin suurissa kaupungeissa. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

EK-johtaja IS:lle: Kiinteistöveron uudistus voi johtaa pakkomyynteihin

  • Julkaistu 30.08.2025 | 14:31
  • Päivitetty 30.08.2025 | 14:31
  • Verotus
Uudistuksen on määrä lähteä lausuntokierrokselle syksyllä.
Suunnitteilla oleva kiinteistöverouudistus herättää huolta Elinkeinoelämän keskusliitossa, kertoo Ilta-Sanomat. Hallituksen valmisteleman uudistuksen tarkempi sisältö ei ole vielä tiedossa, mutta sen on määrä lähteä lausuntokierrokselle syksyllä.

Edellisen, vuonna 2022 pöydälle jääneen esityksen mukaan suurimmalla osalla kotitalouksia muutos olisi ollut vähäinen. Lähes puolella verotus olisi laskenut, mutta vähän yli puolella se olisi kiristynyt. Noin viidellä prosentilla veronkorotus olisi ollut yli 135 euroa vuodessa.

Arvostelijoiden mukaan suurin ongelma on verotuksen kohtuuttomana pidetty kiristyminen, joka kohdistuisi vain tietyille alueille. Lisäksi pelkona on, että kunnat paikkaavat talouttaan kiristämällä kiinteistöveroa.

Elinkeinoelämän keskusliiton verojohtaja Anita Isomaa muistuttaa, että kiinteistövero ei huomioi maksajan veronmaksukykyä kuten tulovero.

– Kiinteistöverouudistus saattaa pahimmillaan johtaa kiinteistöjen pakkomyynteihin, Isomaa sanoo IS:lle.

