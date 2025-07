Windows 11 syrjäytti vihdoin edeltäjänsä

Microsoftin Windows 11 -käyttöjärjestelmä on viimein ohittanut edeltäjänsä Windows 10:n hallitsevana käyttöjärjestelmänä. Asiasta kertoo tietotekniikkaan erikoistunut TechPowerUp.

Tiedot perustuvat StatCounterin tilastoihin. Niiden mukaan Windows 11:n markkinaosuus nousi heinäkuussa 51,77 prosenttiin. Windows 10:n osuus jäi 45,02 prosenttiin. Vertailussa tarkaillaan eri Windows-versioiden osuuksia.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Windows 11 ohitti Windows 10:n markkinaosuuden. Tilastoja tarkasteltaessa on kuitenkin huomioitava, että StatCounterin tilastot eivät ole virallisia myyntitilastoja. Niiden mukaan Windows 10 on pitänyt vielä ykkössijansa.

Maakohtaista tilastoista ilmenee, että asiassa on suurta aluekohtaista vaihtelua. Esimerkiksi Suomessa Windows 10 on edelleen ylivoimaisesti suosituin Windows-järjestelmä noin 65 prosentin markkinaosuudella. Windows 11:n on tilastojen mukaan ladannut vain noin 32 prosenttia suomalaisista Windows-käyttäjistä.

Windows 11 -käyttöjärjestelmä julkaistiin vuonna 2021. Sen tarkoituksena on syrjäyttää edeltäjänsä Windows 10, joka julkaistiin jo vuonna 2015. Uuteen käyttöjärjestelmään siirtyminen ei ole sujunut niin nopeasti kuin Microsoft on olettanut, ja käyttäjät ovat pitäneet sitkeästi kiinni vanhasta käyttöjärjestelmästä.

Microsoftin tavoitteena on kuitenkin tehdä Windows 11:sta yleisin käyttöjärjestelmä, jonka vuoksi se on päättänyt esimerkiksi lopettaa Windows 10:n tukemisen lokakuussa 2025. Tämän jälkeen käyttöjärjestelmälle on saatavilla tietoturvapäivityksiä vain tietyin ehdoin.

Suomessa asiasta kertoi ensin Ilta-Sanomat.

LUE MYÖS:

Tietokoneesi ei ehkä täytä uuden Windowsin vaatimuksia – Nämä ovat vaihtoehdot