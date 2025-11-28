Ei väistänyt jalankulkijaa suojatiellä, 26 päiväsakkoa

Suojatiesääntöjen rikkominen toi ajo-oikeudettomalle kuljettajalle 26 päiväsakon rangaistuksen Helsingissä. Asiasta kertoo Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein viestipalvelu X:ssä.
Julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut poliisin ajokameran tallenteen tilanteesta. Video on katsottavissa tämän jutun lopussa.
– Jarrutti korotetulle suojatielle, jossa jalankulkija ylittämässä katua. Ei antanut esteetöntä kulkua, Pasterstein kuvailee videon tapahtumia.
Video päättyy siihen, kun rikkeen havainnut poliisipartio lähtee seuraamaan kuljettajaa.
– Kuljettajalla ei voimassaollutta ajo-oikeutta, Pasterstein kertoo.
Suojatiesääntöjen noudattamisessa on vielä tekemistä vaikka isokuva hyvä!
Raportti kentältä: Jarrutti korotetulle suojatielle, jossa jalankulkia ylittämässä katua. Ei antanut esteetöntä kulkua. Kuljettajalla ei voimassaollutta ajo-oikeutta. Yhdistetty sakko 20+20=26 päiväsakkoa. pic.twitter.com/xgPJmpZfBr
