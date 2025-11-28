Verkkouutiset

Kuvakaappaus videolta. POLIISI/DENNIS PASTERSTEIN

Ei väistänyt jalankulkijaa suojatiellä, 26 päiväsakkoa

  • Julkaistu 28.11.2025 | 14:23
  • Päivitetty 28.11.2025 | 14:23
  • Liikenne, Poliisi
Piittaamaton käytös tallentui poliisin kameraan.
Suojatiesääntöjen rikkominen toi ajo-oikeudettomalle kuljettajalle 26 päiväsakon rangaistuksen Helsingissä. Asiasta kertoo Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein viestipalvelu X:ssä.

Julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut poliisin ajokameran tallenteen tilanteesta. Video on katsottavissa tämän jutun lopussa.

– Jarrutti korotetulle suojatielle, jossa jalankulkija ylittämässä katua. Ei antanut esteetöntä kulkua, Pasterstein kuvailee videon tapahtumia.

Video päättyy siihen, kun rikkeen havainnut poliisipartio lähtee seuraamaan kuljettajaa.

– Kuljettajalla ei voimassaollutta ajo-oikeutta, Pasterstein kertoo.

Uusimmat
