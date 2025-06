”Ei tämä ole voinut olla mahdollista” – Yle: Poliisi varoittaa lapsia alastonkuvista

Poliisin rikostutkintaan on päätynyt useita tapauksia, joissa lapset ja nuoret ovat vaihtaneet Snapchatissa alastonkuviaan, kertoo Yle.

Esimerkiksi nuori tyttö on luullut lähettäneensä Snapchatissa kuviaan saman ikäiselle pojalle, mutta vastaanottaja onkin ollut nuorena henkilönä esiintyvä vanhempi mies, jota poliisi on epäillyt lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista.

Poliisi on löytänyt lasten kuvat laite-etsinnöillä epäillyn puhelimeen ja tietokoneelle. Joitakin kuvia on myös levitetty verkossa. Tämä on usein selvinnyt kuvia lähettäneelle vasta silloin, kun poliisi on ottanut yhteyttä.

– Lapset ja nuoret ovat olleet hyvin hämillään ja jopa panikoineet. He ovat kuvitelleet, ettei tällainen ole voinut olla mahdollista, kertoo rikoskomisario Hannu Kallioniemi Ylelle.

Lapset ja nuoret ovat luottaneet siihen, että kuvat katoavat Snapchatista 24 tunnin kuluttua julkaisusta. Moni on myös ajatellut, ettei kuvia voi tallentaa.

– Vastapuoli on kuitenkin ottanut kuvakaappauksia tai käyttänyt jotain tallennusohjelmaa, Kallioniemi sanoo.