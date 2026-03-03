Ei pysähtynyt suojatien eteen, kortti hyllylle

Suojatiesääntöjen rikkominen johti ajokortin väliaikaiseen menettämiseen. Asiasta kertoo Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein viestipalvelu X:ssä.

Julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut poliisin ajokameran tallenteen tilanteesta. Video on katsottavissa tämän artikkelin lopussa.

– Ei pysähtynyt suojatien eteen pysähtyneen ajoneuvon rinnalle eikä antanut esteetöntä kulkua jalankulkijalle, Pasterstein kuvailee tapahtumia.

Video päättyy siihen, kun poliisi lähtee seuraamaan autoilijaa.

– Kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kortti hyllylle, Pasterstein kertoo.

Jos toinen ajoneuvo on pysähtynyt suojatien eteen, sitä ei saa ohittaa pysähtymättä, ellei ohittajan ja ohitettavan ajoneuvon väliin jää suojakoroketta tai vapaata ajokaistaa.

Poliisin mukaan suojatiesääntöjen rikkomisia tulee harmillisen paljon vastaan.

– Skarpataan!