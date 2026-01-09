Ukraina on iskenyt Länsi-Venäjällä ja Ukrainan rajan tuntumassa sijaitsevaan Belgorodiin, alueen kuvernööri Vjatsheslav Gladkov kertoi perjantaiaamuna Telegramissa. Iskun seurauksena yli puoli miljoonaa asukasta on ilman sähköä ja lämmitystä.

– Valitettavasti tänään ei ole hyvä aamu. Tilanne on hyvin vaikea, venäläiskuvernööri kirjoitti sosiaalisessa mediassa.

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) on huomannut kuvernöörin valittelun.

– Kuvernööri Vyacheslav Gladkov, soita (Vladimir) Putinille ja kerro, että Ukrainassa ei ole ollut hyvää aamua neljään vuoteen, Heinonen kirjoittaa blogissaan.

Heinonen toteaa, että syy huonoihin aamuihin ”on ollut yksin ja ainoastaan Venäjä, Kreml ja diktaattori Vladimir Putin”.

Kansanedustaja viittaa uutisiin, joiden mukaan Venäjä on samaan aikaan jatkanut tuhoamissotaansa ja iskenyt hypersoonisilla Oreshnik-ohjuksilla Ukrainaan. Iskuissa on kuollut ihmisiä ja kerrostaloja on tuhoutunut.

– Venäjä ei siis näytä merkkiäkään siitä, että se olisi valmis rauhaan tai edes tulitaukoon. Euroopan johtajien puheet ja päätökset turvatakuista lienevät siis reilusti ennenaikaisia, Heinonen kirjoittaa.

– Mutta Belgorodiin voi toki lähettää sellaisetkin terveiset, että lämpö, valo, vesi ja viemäritkin toimisivat heti katkotta, jos Putin ja Kreml päättäisivät lopettaa järjettömän valloitus- ja tuhoamissotansa Ukrainassa, hän toteaa.