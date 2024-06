Lännen pakotteet kieltävät huvijahtien myynnin Venäjälle, mutta jos kuuluu Vladimir Putinin perhepiiriin, pakotteilla ei ole vaikutusta. Purjevene Immortal Dreamer, jonka neljään hyttiin mahtuu majoittumaan 18 matkustajaa, valmistui ranskalaisen Construction Navale Bordeaux’n telakalta tammikuussa 2023. Jo elokuussa se toimitettiin Venäjälle Turkin kautta.

Välittäjänä toimi Burevestnik Group, jonka omistaja Andrei Boyko on tunnettu Kremlin sisäpiirin huvijahtien toimittajana. Purjeveneen ostaja oli aiemmin tuntematon yritys Mercury LLC, jonka johtajista ja työntekijöistä suurin osa palkattiin samaan aikaan yhtiöön Accept LLC, jonka omistaa Putinin serkun poika Mihail Shelomov. Hänen omaisuutensa on yli miljardi dollaria.

Uusi huvijahti maksoi Mercurylle yli 700 miljoonaa ruplaa. Lainana järjestetty rahoitus saattoi The Insiderin mukaan tulla vain Shelomoviin liittyvältä yhtiöltä JSC Arotronilta. Tämä yhtiö oli myös yksi Putinin Gelendžikissä, Mustanmeren koillisrannalla sijaitsevan palatsin rakentamisen rahoittajista. Shelomov ja häneen liittyvät yhtiöt eivät ole lännen pakotteiden piirissä.

Heti saavuttuaan Venäjälle Immortal Dreamer nimettiin uudelleen. Nyt sen nimi on Kamtšatka.

Vaikka Venäjän siviili-ilmailu kamppailee pakotteiden puristuksessa, Putinin naisystävä Alina Kabajeva matkustelee Dassault Falcon 7X -liikesuihkukoneella. Konetta on huoltanut Putinin seurueen henkilökohtainen lentoyhtiö Russair, joka liisaa sitä vakuutusyhtiö Sogazilta, jonka pääomistajiin Shelomov myös kuuluu.

Russair ei ole lännen pakotteiden alainen ja on saanut varaosia Falcon 7X:ään Ukrainan vastaisen sodan aikanakin. The Insiderin hankkiman tulliselvityksen mukaan yhtiö on vuosina 2023 ja 2024 tuonut koneen varaosia Britanniasta, Ranskasta, Kanadasta ja Yhdysvalloista. Ne on toimitettu Turkin, Arabiemiraattien ja Malediivien kautta. Välitysketjuun ovat kuuluneet yhtiöt Al Abrar General Trading, Ats Heavy Equipment & Machinery Spare Parts Trading, Count Asia (Kazakstan) ja J.A.RW Shops And Tools Maint.