”Ehkä kuullaan SDP:nkin vaihtoehto hallituksen politiikalle”

Yleisradion TV1:n Kohti vaaleja: Puheenjohtajatentti –illan alkajaisiksi esiteltiin puolueiden kannatuskyselyä.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanilta kysyttiin, onko hän Suomen seuraava pääministeri.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– No, se tietysti ratkeaa seuraavissa vaaleissa. SDP on nyt puolitoista vuotta ollut ykkösenä näissä kannatusmittauksissa, tässäkin ero seuraavaan on selkeä, yli kuusi prosenttia. Hallituspuolueiden suosio on nyt mittaushistorian alhaisin, Antti Lindtman sanoi.

– Eli jos suomalaiset haluavat muutosta, niin silloin kannattaa äänestää SDP:tä. Ja silloin on tietysti mahdollista myös tämänkin toteutua.

Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpolta kysyttiin, mitä kyselyiden jatkuva kakkospaikka kertoo kokoomuksen onnistumisesta talouspolitiikassa.

– Minusta tämä kertoo ennen kaikkea siitä, että kokoomuksen johdolla hallituksessa kannetaan vastuuta erittäin vaikeana aikana. Joudutaan tekemään jatkuvasti hyvin vaikeita päätöksiä, Petteri Orpo sanoi.

– Samaan aikaan katson niin, että vaaleihin on vuosi ja mitä lähemmäs mennään niin silloin käydään puolueiden välillä taistoa, ja silloin ne erot tulevat varmasti enemmän esille. Myös ehkä kuullaan johtavien sosiaalidemokraattienkin vaihtoehto tälle hallituksen politiikalle.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Juontaja kysyi, voiko nyt tehtävällä talouspolitiikalla saada ykköspaikkaa.

– Minusta näin ei todellakaan voi sanoa. Suomen talouden haasteet johtuvat tällä hetkellä ennen kaikkea siitä mitä maailmassa tapahtuu. Me olemme tehneet niitä asioita joita Suomen talous vaatii. Me olemme laittaneet kilpailukykyä kuntoon. Nyt shokit tulevat ulkoa, ja se vaikeuttaa tätä, Orpo totesi.

Orpo totesi kyseessä olevan tämän hetken gallup. Hänen mukaansa ”vaaleihin on vuosi aikaa,ja sitä pitää malttaa myös täällä studiossa”.