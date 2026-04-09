Ylen gallup: Keskusta nousi kolmanneksi suurimmaksi

SDP ja kokoomus jatkavat suosituimpina puolueina, ilmenee Ylen puoluekannatusmittauksesta. Vastaajista 24,1 prosenttia äänestäisi SDP:tä ja 17,4 prosenttia kokoomusta, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.

Molempien puolueiden kannatus on laskenut edellisestä mittauksesta. SDP menetti kannatustaan hieman kokoomusta enemmän.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Kilpailu kolmannen puolueen paikasta on kiristynyt. Keskusta nousi gallupissa kolmanneksi suosituimmaksi puolueeksi 14,5 prosentin kannatuksella. Keskustan kannatus nousi edellisestä mittauksesta 1,3 prosenttiyksiköllä.

Samalla keskustan nousu tarkoittaa sitä, että perussuomalaiset jäivät neljännelle sijalle 13,5 prosentin kannatuksella. PS menetti kannatuksestaan 1,4 prosenttia edellisestä mittauksesta.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Puoluekannatusmittauksen suurimmat muutokset liittyvätkin keskustan ja perussuomalaisten kannatuksessa tapahtuneisiin muutoksiin.

Vasemmistoliittoa äänestäisi 11,3, vihreitä 8,7, RKP:ta 3,8 ja kristillisdemokraatteja 3,2 prosenttia vastaajista. Liike nyt sai tasan yhden prosentin kannatuksen. Loput 2,5 prosenttia ilmoitti äänestävänsä jotain muuta puoluetta.

Kyselyn toteutti Taloustutkimus ja sen vastaukset kerättiin 4. maaliskuuta – 7. huhtikuuta 2026. Kyselyyn vastasi 2 543 ihmistä, joista kantansa ilmoitti 1 832. Virhemarginaali on suurimmillaan kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.