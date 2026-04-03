Ehdotus uudesta verosta: ”Ei välttämättä huono idea”

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma ei tyrmää ehdotusta uudesta matkailijaverosta. Kauma kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä.
Kauma viittaa viestissään Helsingin Sanomien uutiseen, jossa kokoomuksen lappilaiskansanedustaja Heikki Autto kertoo kannattavansa matkailijaveron käyttöönottoa ”mahdollisimman pian”.
Veron käyttöönoton mahdollisuuksia selvitetään parhaillaan valtiovarainministeriössä. Käytännössä kunnat voisivat kerätä matkailijaveroa lyhytaikaisen majoittautumisen yhteydessä.
– Harvoin minäkään mitään uutta veroa toivotan tervetulleeksi, mutta matkailijaveron käyttöönotto ei ole välttämättä huono idea, Kauma sanoo.
Hän kuitenkin painottaa, että veron olisi oltava vapaaehtoinen. Kunnilla tulisi myös olla oikeus päättää itsenäisesti sen käyttöönotosta.
Kauma korostaa, että pohjoisessa ja harvaanasutuilla alueilla kasvava turismi edellyttää kalliin infran ja palveluiden rakentamista.
– Euroopassa matkaillessa olen usein joutunut maksamaan matkailijaveron tai kaupunkiveron, eikä se yleensä ole ollut suuren suuri. Käytäntö on normaali, ja edellyttää, että rahat käytetään sillä alueella, jossa se peritäänkin, Kauma linjaa.
– Kyse enemmän maksusta eikä yleiskatteellisesta verosta.
Sen sijaan suurissa kaupunkikeskittymissä tilanne on Kaumasta erilainen. Hän nostaa esimerkiksi oman kotikaupunkinsa Espoon.
– Ainakaan juuri nyt kannata Espooseen matkailijaveron käyttöönottoa tai edes sen selvittämistä, Kauma päättää.