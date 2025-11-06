Ehdotus eduskunnassa: Reaaliaikaisia terveystietoja puolustusvoimille

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok.) ehdottaa harkittavaksi, että puolustusvoimille annettaisiin mahdollisuus saada reaaliaikaisia terveystietoja reserviläisistä.

Asia nousi esille, kun eduskunnan täysistunnossa käsiteltiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietolakia. Lähetekeskustelussa ollut hallituksen esitys mahdollistaa teknologian ja potilastiedon hyödyntäminen ennakoivan terveydenhuollon palveluissa.

Autto esitti eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenille toiveen, että valiokunta lain käsittelyn yhteydessä pohtisi, miten puolustusvoimat ja sen aluetoimistot voisivat tulevaisuudessa saada reaaliaikaisemmin tietoa reserviläisten palveluskelpoisuuteen vaikuttavista terveystekijöistä.

– Suomellahan on nyt tärkeä ja kunnianhimoinen tavoite siitä, että reservimme koko kasvaa käytännössä miljoonaan sotilaskoulutuksen saaneeseen taistelijaan, kun reservin yläikärajaa nostetaan niin, että miehistön aiempi 50 vuotta ja päällystön aiempi 60 vuotta korvautuvat yhteisellä 65 vuoden ikärajalla, Autto sanoi täysistunnossa.

– Olen aivan varma, että väestössä tapahtunut yleinen terveyden edistyminen mahdollistaa sen, että 65 vuoden iässä hyvin iso osa reservistä on vielä täysin palveluskelpoista, mutta taas on aivan inhimillistä, että moni ei ole, ja siksi olisi hirveän hyödyllistä saada tätä terveystietoa, hän jatkoi.

Autto totesi, että tietojen nykyistä sujuvampi siirtyminen voisi toimia myös nuorempien ikäluokkien kohdalla.

– Pienillä elämäntapamuutoksilla fyysinen suorituskyky kohenee itse asiassa todella huomattavasti ja nopeasti, ja näin ollen ehkäpä henkilö, joka on aiemmin jouduttu syystä tai toisesta jättämään sen aseellisen palveluksen mahdollisuuden ulkopuolelle, voisikin muutaman vuoden kuluttua joillain elämäntapamuutoksilla ollakin täysin palveluskelpoinen, Autto sanoi.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Aki Lindén (sd.) kertoi, että valiokunta parhaillaan käsittelee muutoksia lasten ja nuorten terveystarkastuksia koskevaan lainsäädäntöön. Esityksessä opiskeluterveydenhuollon toisen asteen terveystarkastus ja kutsuntojen ennakkoterveystarkastus yhdistettään ja käyttöön otetaan sähköinen terveyskysely.

– Mutta tuo, minkä puolustusvaliokunnan puheenjohtaja nyt otti esille, mitenkä seurataan sitten korkeampaan ikään asti eli ihan siihen asti, kun reservissä ollaan, oli tärkeä uusi asia, ja näitä kannattaa ilman muuta hyödyntää siihen suuntaan, Lindén sanoi.