Eduskuntaan valittu Aura Salla: Lapsillemme on jätetty valtavasti velkaa

Eduskuntaan Helsingistä valittu Aura Salla (kok.) haluaa puskea Suomea ottamaan jatkossa nykyistä aloitteellisemman roolin Euroopan unionissa.

Facebookin emoyhtiö Metan EU-asioiden johtajana toimiva Salla on työskennellyt aiemmin Euroopan komissiossa ja ollut myös kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtajana.

– Me emme pysty koskaan kilpailemaan Kiinan tai Yhdysvaltojen kanssa, jos emme saa tälle unionille niitä oikeita sisämarkkinoita, joihin olemme pyrkineet, Aura Salla toteaa Politicon haastattelussa.

Hän kertoo pyrkineensä kotimaan politiikkaan myös talouden tilanteen takia.

– Suomessa ei voi olla hyvinvointiyhteiskuntaamme, ellei meillä ole vakaata taloutta, Salla sanoo.

– Tämä on minulle eräs pääsyistä ehdolle lähtemiseen. Olin todella huolissani siitä, mihin tilaan tämä sosialidemokraattinen vasemmistohallitus maamme oikeasti jätti… lapsillemme [on jätetty] valtavasti velkaa, hän jatkaa.

Yes, I want to push #Finland 🇫🇮 to take a more proactive role in EU 🇪🇺 politics. The EU’s internal market will be one of the topics. We can never compete with China or the US if we can’t get this Union to have the real single market we’ve been aiming for. https://t.co/HTMwyjXlV4

— Aura Salla (@AuraSalla) April 6, 2023