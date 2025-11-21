Eduskunnasta jyrähdys Ukraina-paperille: ”Tämä irvokas suunnitelma”

Eduskunnan Ukraina-ryhmän puheenjohtajat Aleksi Jäntti (kok.) ja Oras Tynkkynen (vihr.) tyrmäävät yksiselitteisesti Yhdysvaltain esittämän niin sanotun rauhansuunnitelman.

Jäntin ja Tynkkysen mukaan hyökkääjälle antautuminen ei ole tie kestävään ja oikeudenmukaiseen rauhaan. Pielessä ovat niin periaatteet, sisältö kuin prosessikin.

Jäntti ja Tynkkynen korostavat tiedotteessaan, että julkisuuteen tullut Yhdysvaltain ja Venäjän neuvottelema suunnitelma ei voi missään tapauksessa muodostaa pohjaa keskusteluille rauhasta Ukrainassa. Jo suunnitelman lähtökohdat ovat pahasti vinksallaan.

– Yhdysvallat ja Venäjä ovat neuvotelleet suunnitelman salassa ilman Eurooppaa ja Ukrainaa. On surullista, että jälleen pitää toistaa itsestäänselvyyksiä: ei mitään Ukrainasta ilman Ukrainaa. Ukrainalaisten kohtalosta ei voi koskaan sopia ilman heitä, Tynkkynen korostaa.

Suunnitelma merkitsisi monessa suhteessa hyökkääjän palkitsemista räikeistä rikoksistaan. Venäjä saisi paitsi oikeuden pitää väliaikaisesti miehittämänsä alueet, myös sananvallan päättää Ukrainan ja muiden itsenäisten maiden asioista.

– Tiedämme Suomessa karvaasti historiasta, mitä siitä voi seurata, kun suurvallat alkavat jakaa maailmaa etupiireihin. (Vladimir) Putinille ei voi antaa veto-oikeutta Ukrainan perustuslaista tai Nato-jäsenyydestä – eikä suunnitelman toteutumisen tulkinnasta, Jäntti jyrähtää.

Suunnitelma paljastaa puheenjohtajien mukaan, että Yhdysvaltoja tuntuu kiinnostavan turvallisuutta ja oikeudenmukaisuutta enemmän talous. Euroopalle tarjoillaan maksajan roolia.

– Suunnitelmassa taloudelliset hyödyt kertyisivät lähinnä Yhdysvalloille ja Venäjälle, kun taas Eurooppa saisi maksaa viulut. Ukrainalaisten kohtalo ei voi kuitenkaan olla kauppatavaraa, Tynkkynen huomauttaa.

Puheenjohtajat toteavat, että kukaan ei halua rauhaa niin paljon kuin ukrainalaiset, jotka ovat joutuneet maksamaan Putinin laittomasta ja raakalaismaisesta hyökkäyssodasta kovimman hinnan. Yhdysvaltain esittämä häpeärauha tasoittaisi kuitenkin vain tietä uudelle sodalle.

– Suunnitelma rajoittaisi rankasti Ukrainan kykyä puolustaa itseään. Samalla se antaisi Putinille mahdollisuuden kasvattaa sotataloutta ja kerätä voimia uusia sotia varten. Tämä irvokas suunnitelma ei ole edes sen paperin arvoinen, jolle se on tulostettu, Jäntti päättää.