Eduskunnassa sairastuneita 70, yhteyttä ruokailuun ravintolassa selvitetään

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut selvittää eduskunnassa todettuja sairastumisia ja liittyvätkö ne mahdollisesti ruokailuun Ravintola Pikku Parlamentissa.

Sairastuneita on tällä hetkellä tiedossa noin 70. Taudinaiheuttajaksi epäillään norovirusta.

Ympäristöpalvelut on tehnyt ravintolaan tarkastuksen, eikä tarkastuksessa ei todettu huomautettavaa. Ravintolassa ja eduskunnan muissa tiloissa on tehty tehosiivous. Tiloista on otettu pintanäytteitä. Niiden avulla varmistetaan, että puhdistustoimet ovat olleet riittävät.

Ympäristöpalvelut lähettävät Ravintola Pikku Parlamentissa 7.–11.3.2025 ruokailleille henkilöille ja sairastuneille sähköisen kyselyn epidemian selvittämiseksi.

Helsingin epidemiologinen toiminta selvittää sairastuneiden määrän, heidän oireensa ja ohjaa osan sairastuneista näytteisiin epidemian aiheuttajan todentamiseksi sekä antaa ohjeita tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.

Norovirus tarttuu helposti henkilöstä toiseen joko suoraan tai välillisesti esimerkiksi saastuneiden pintojen välityksellä. Norovirus voi tarttua herkästi myös saastuneiden elintarvikkeiden tai veden välityksellä.

Hyvin pieni määrä viruksia riittää aiheuttamaan tartunnan. Noroviruksen itämisaika on yleensä 12–48 tuntia.

Tyypillisiä oireita ovat ripuli, pahoinvointi tai oksentelu sekä usein myös kuume, vatsakipu ja -krampit. Oireet alkavat usein hyvin äkillisesti ja kestävät yleensä noin 12–72 tuntia.

Sairastuneiden elintarviketyössä olevien henkilöiden tulee olla poissa työstä vähintään kaksi vuorokautta oireiden loppumisen jälkeen.

Pese kädet huolellisesti runsaalla vedellä ja saippualla, erityisesti WC-käynnin jälkeen sekä ennen ruokailua tai ruoanlaittoa. Puhdista ja desinfioi mahdollisesti viruksella likaantuneet pinnat huolellisesti käyttäen klooripitoista puhdistusainetta.

Kaupunki kertoo tiedottavansa epidemiasta seuraavan kerran, kun laboratoriotulokset valmistuvat.