Eduskunnassa kysytään: Voisiko sallia kääntymisen oikealle punaista päin?

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen on jättänyt kirjallisen kysymyksen otsikolla Punaisen liikennevalon aikana oikealle kääntymisen sallimisesta. Hänen mukaansa Turn right on red -sääntö eli punaisen liikennevalon ollessa päällä oikealle kääntymisen salliminen on ollut käytössä jo 1970-luvulta lähtien Yhdysvalloissa ja yleisesti Euroopassakin esimerkiksi Saksassa.

Sääntö mahdollistaa oikealle kääntymisen valo-ohjatussa risteyksessä, vaikka punainen valo näkyisi. Suomen lainsäädännön mukaan valo-ohjatussa risteyksessä ei kuitenkaan saa kääntyä oikealle tai vasemmalle, jos punainen valo on päällä, ellei toisin ilmoiteta esimerkiksi erillisellä nuolivalolla. Tieliikenneasetuksen mukaan punainen valo merkitsee, että ajoneuvo ei saa ylittää pysähdysviivaa tai ohittaa ensimmäistä ajosuuntaa osoittavaa opastinta.

– Nykyinen tiukka lainsäädäntö saattaa johtaa siihen, että ajoneuvot joutuvat pysähtymään usein taajamissa ja sitten jälleen kiihdyttämään päästäkseen kääntymään, mikäli valot vaihtuvat punaisiksi. ”Turn right on red” -säännön pyrkimyksenä on säästää polttoainetta, parantaa liikenteen sujuvuutta ja hyödyntää aikaa tehokkaammin. Lisäksi tällä toimenpiteellä pyrittiin vähentämään melusaastetta, erityisesti raskaan liikenteen osalta, Timo Heinonen perustelee kysymystään.

– Kun autoilija kääntyy vihreän valon ollessa päällä, hänen on annettava jalankulkijalle esteetön kulku. Sääntö koskee myös tilannetta, jossa auto kääntyy oikealle punaisen liikennevalon ollessa päällä. On aina tärkeää ottaa huomioon jalankulkijat ja muut kevyen liikenteen käyttäjät sekä olla erityisen varovainen risteyksissä kääntyessä. Lisäksi on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota liikenneturvallisuuteen ja liikenteen sujuvuuteen, esimerkiksi mahdollistamalla punaisella kääntyminen vain tietyissä risteyksissä.

Heinosen mukaan mitättömältä ehkä vaikuttava lainsäädännön pieni muutos voi merkitä suurta muutosta käytännössä.

– Tämä uudistus vaatisi totuttelua ja koulutusta, mutta kuitenkin sen tarjoamat hyödyt ovat merkittäviä. Nykyään polttoainetta kuluu turhaan, ja ylimääräinen kiihdyttäminen aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä sekä pienhiukkaspäästöjä, mikä voi heikentää ilmanlaatua. Kuten Ruotsin siirtyminen vasemmanpuoleisesta liikenteestä oikeanpuoleiseen vuonna 1967 osoittaa, suuretkin liikenneuudistukset voivat olla mahdollisia.