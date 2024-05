Edessä voi olla pitkä kuiva ja helteinen jakso

Ilmatieteen laitoksen mukaan tuoreissa ennusteissa ei näy lähiaikoina suuria muutoksia suursäätilaan, joten kuivuus tulee Suomessa todennäköisesti jatkumaan ja pahenemaan.

Tulevana viikonloppuna pientä helpotusta voi tulla sisämaahan, kun maan etelä- ja keskiosaan virtaa etelä-lounaasta hieman kosteampaa ilmaa.

– Riittääkö tämä kuitenkaan merkittäviin sateisiin jää nähtäväksi. Pahimmassa tapauksessa ukkoskuuroihin liittyvä salamointi voi jopa lisätä maastopaloja, kun kuurot jäävät paikallisiksi ja lyhytaikaisiksi, meteorologi Henri Nyman toteaa.

Suomessa on ollut viime aikoina korkeapaineen myötä kuivaa säätä. Länsi- ja Keski-Euroopassa on puolestaan vallinnut matalapaine, minkä seurauksena sää on ollut varsin sateista. Viimeisen kuukauden aikana varsinkin Saksassa, Ranskassa, Britanniassa ja Alpeilla on satanut selvästi tavanomaista enemmän eli puolitoista kertaa tai jopa kaksinkertaisesti tavanomaiseen verrattuna.

– Sateinen jakso on kestänyt jo usean kuukauden. Aikaisemmin keväällä myös Espanja sai varsin runsaasti vettä, mikä oli siellä hyvin toivottua, Nyman sanoo.

Kulunut toukokuu on ollut suuressa osassa maata selvästi tavanomaista kuivempi. Etelä- ja länsiosassa maata on ollut toistaiseksi lähes sateetonta: vähiten on satanut Hyvinkäällä, missä on satanut vain 0,1 millimetriä koko toukokuussa. Pohjois-Karjalasta Itä- ja Pohjois-Lappiin ulottuvalla alueella on satanut tavanomaisempia määriä.

Kuivuus helpottaa keväisin tulvatilannetta, mutta liian pitkään jatkuessaan se aiheuttaa suuria haittoja luonnolle ja maataloudelle.

– Kuivuuden takia myös pelastuslaitoksilla pitää kiirettä maastopaloja sammutellessa; esimerkiksi viime viikonloppuna paloja oli useita kymmeniä varsinkin länsiosassa maata. Maastopalovaroitus onkin parhaillaan voimassa koko maassa itäistä ja pohjoista Lappia lukuun ottamatta. Maan etelä- ja keskiosassa vaarataso on jo monin paikoin oranssi, Henri Nyman sanoo.

