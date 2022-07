Duuman edustaja: Venäjästä on tullut vapaan maailman johtaja

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan tapaa Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja Iranin presidentin Ebrahim Raisin tänään 19. heinäkuuta Iranin pääkaupungissa Teheranissa. Keskustelujen aiheena on Kremlin mukaan pääasiassa Syyria.

Venäjän parlamentin alahuoneessa eli duumassa valtapuolue Yhtenäistä Venäjää edustava Andrei Isajev esitti valtiontelevision ykköskanavan Prjamo Efir-ohjelmassa oman näkemyksensä tapaamisen merkityksestä.

– Yhdysvallat mainostaa myyttiä siitä, että se on vapaan maailman johtaja, mutta tänään näemme omin silmin, että Venäjä on vapaan eli suvereenin maailman johtaja, diktaateista [sanelusta] vapaan maailman.

Isajevin mukaan Venäjän johtajuus taas on seurausta sen Ukrainaa vastaan käymästä sodasta.

– Koska ensinnäkin Venäjä kantaa tällä hetkellä päävastuun tuon maailman puolesta, erityisesti sotilaallisen taistelun osalta; maailman, jossa ei ole yhden maan diktaattia.

Isajev katsoo Venäjän auktoriteetin tulevan siitä, että maa on selvinnyt ”taloudellisesta salamasodasta”.

– Venäjä on osoittanut, että kaikista yrityksistään huolimatta läntinen liittouma ei ole onnistunut romuttamaan Venäjän taloutta.

Ahead of Putin's meeting with Erdoğan and Raisi in Tehran today, United Russia MP Andrei Isayev says his country has shown that it's becoming the "leader of the free world" pic.twitter.com/x0WUIN6zfs

— Francis Scarr (@francis_scarr) July 19, 2022