Venäjän johdon arvioitiin uskovan vielä viime syksynä, että maakaasutoimituksilla kiristäminen ja talvipakkaset saisivat Euroopan vähentämään tukeaan Ukrainalle.

Kremlin tarkoituksena oli samalla pakottaa Ukraina myönnytyksiin energia-aseensa avulla. Suunnitelma kariutui leudon talven myötä. Euroopan maat onnistuivat lisäksi vähentämään riippuvuuttaan venäläisestä öljystä ja maakaasusta yllättävän nopealla aikataululla.

Venäjän äärinationalistisen Rodina-puolueen puheenjohtaja, valtioduuman jäsen Aleksei Zhuravljov valitteli valtiollisen Rossija 1 -kanavan lähetyksessä, että kevät on nyt alkanut maaliskuun saapumisen myötä.

– Eivätkä ne pirulaiset Euroopassa jäätyneetkään! Eikä myöskään Ukrainan asevoimat. Kenraali Talvi ei siis tehnyt tehtäväänsä, Aleksei Zhuravljov sanoi.

Hän vihjasi, ettei Venäjän asevoimien johtoa ole tuotu tilille sotilaallisista epäonnistumisista huolimatta. Puolustusministeri Sergei Shoigu on edelleen tehtävässään, ja yleisesikunnan päällikkö Valeri Gerasimov nimitettiin Ukraina-joukkojen komentajaksi alkuvuodesta.

Aleksei Zhuravljov sanoi, ettei kenraaleja voi rangaista, kuten ei myöskään sääolosuhteisiin viittaavaa ”kenraali Talvea”.

– Tiedättekö, tällainen järjestelmä meillä on. Ja puhukaamme samalla hyvin joustavista ”punaisista linjoistamme”. Ne venyvät jatkuvasti. Ne ovat jo venyneet Krasnodarin alueelle ja voivat venyä senkin jälkeen, duumaedustaja sanoi.

Hän viittasi Ukrainan viime viikkoina tekemiin lennokki-iskuihin, joiden on arvioitu herättäneen levottomuutta Venäjällä. Lennokkeja havaittiin myös Moskovan alueella. Pietarissa hävittäjät hälytettiin ilmaan perättömien havaintojen seurauksena, vaikka puolustusministeriö väittikin tapausta myöhemmin harjoitukseksi.

– Tämä on surullista, koska miten asiaa tarkasteleekaan, niin tätä ei voi hyväksyä, Zhuravljov päivitteli.

