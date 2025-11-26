Droonitehdasta moukaroitiin 1000 kilometrin päässä rajasta

Ukrainan asevoimat iski varhain keskiviikkoaamuna 26. marraskuuta Tšuvassian pääkaupunkiin Tšeboksaryyn, joka sijaitsee 1000 kilometrin päässä Ukrainan rajasta, kertoo Kyiv Post.
Ukrainan pääesikunta on vahvistanut iskun iltapäivällä 26. marraskuuta, mutta kertoo vielä selvittävänsä vaurioiden laajuutta.
Kohteena oli VNIIRE-Progress-yhtiön tehdas, joka valmistaa radioelektronisia osia, kuten Kometa-antenneja, jotka suojaavat Venäjän Shahed-pohjaisia Geran-drooneja Ukrainan elektroniselta sodankäynniltä. Lisäksi se valmistaa Kalibr- ja Iskander-ohjusten satelliittisignaalien vastaanottimia sekä osia UMPK-liitopommeihin.
Telegramin venäläisen Astra-kanavan on onnistunut paikallistaa silminnäkijävideoiden avulla isku. Silminnäkijävideoissa näkyy vaurioita tehtaaassa ja läheisessä 12-kerroksisessa kerrostalossa.
Tšuvassian kuvernöörin Oleg Nikolajevin mukaan pudotetun lennokin kappaleet vahingoittivat kahta asuinrakennusta ja kaksi ihmistä loukkaantui, muttei maininnut tehtaan kärsineen vahinkoja.
Tehdasta vastaan on hyökätty kaksi kertaa aiemmin 9. kesäkuuta ja 5. heinäkuuta. Noiden hyökkäysten jälkeen tehdas pysäytti väliaikaisesti toimintansa.
Venäjän puolustusministeriö väittää ilmatorjunnan pudottaneen viime yön aikana 33 ukrainalaislennokkia Belgorodissa, Voronezhissä, Lipetskissä, Brjanskissa ja Mustallamerellä. Ministeriö ei maininnut lennokkeja pudotetun Tšuvassiassa.
Korjaus klo 16.13: Ukrainan pääesikunta on vahvistanut iskun, joten ingresssiä ja leipätekstiä muutettu sen mukaiseksi.
