Droonitehdas syttyi tuleen Tšekissä – tutkitaan terrorismina

Viranomaiset tutkivat droonitehtaan tulipaloa terroritekona Tšekissä, The Kyiv Independent uutisoi. Tulipalo syttyi puolustusyhtiö LPP Holdingin tehtaalla Pardubicen kaupungissa torstain ja perjantain välisenä yönä. Pardubice sijaitsee noin 120 kilometriä Prahasta itään.
Tulipalosta ei aiheutunut henkilövahinkoja.
Mainos - sisältö jatkuu alla
Mainos - sisältö jatkuu alla
Tehtaalla on valmistettu drooneja muun muassa Ukrainan asevoimien käyttöön. The Kyiv Independentin mukaan Israelin sotatoimia vastuva ryhmä on ottanut vastuun teosta. LPP Holding kiistää myyneensä drooneja Israelin asevoimille.
Tšekin pääministeri Andrej Babisin vahvisti tulipaloa tutkittavan terroritekona.