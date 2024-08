”Droonit ovat murskanneet niin ylistetyn laivaston”

Venäjän vuosittainen laivastoparaati maan entisessä keisarillisessa pääkaupungissa Pietarissa järjestettiin heinäkuussa mahtipontisin ja juhlallisin menoin. Paraati oli kuitenkin turvallisuushuolien vuoksi aiempaa paljon pienimuotoisempi, eikä Vladimir Putinilla ja hänen amiraaleillaan ollut muutenkaan todellista aihetta juhlaan – pikemminkin päinvastoin, arvioi Atlantic Council -ajatushautomon Ukraine Alert -palvelua johtava Peter Dickinson.

– Kuluneen vuoden aikana Ukrainan droonit ja ohjukset ovat murskanneet Venäjän aikoinaan niin ylistetyn Mustanmeren laivaston tuottamalla sille nykyaikaisen sotahistorian arvatenkin merkittävimmän merellisten tappioiden sarjan, Dickinson toteaa artikkelissaan.

Vaikka Ukrainan omasta laivastosta ei ole juuri mitään jäljellä, maan asevoimat ovat onnistuneet hänen mukaansa vähintään vaurioittamaan vakavasti noin kolmannesta Putinin laivastosta ja pakottanut suurimman osan jäljellä olevista venäläisaluksista vetäytymään Venäjän miehittämältä Krimiltä.

Venäjän merimahdin karua nykytodellisuutta kuvastaa Dickinsonin mielestä hyvin se, että Pietarin heinäkuinen laivastoparaati oli olennaisesti vaatimattomampi kuin kertaakaan aiemmin sitten vuoden 2017. Sen sijaan, että Putin olisi osoittanut kunnioitustaan kaatuneille venäläisille merisotilaille tai vannonut kostoa ennennäkemättömistä tappioista Mustallamerellä, hän vaikeni aiheesta visusti.

– Virallisessa puheessaan Putin hädin tuskin mainitsi uhreja tai Venäjän laivaston Ukrainan vastaisessa hyökkäyssodassa kokemia menetyksiä. Kremlin diktaattori halusi sen sijaan mieluummin pyyhkiä Mustanmeren tappiot pois yhteisestä muistista. Siinä häntä auttoi lojaali venäläinen media, joka vältti huolellisesti kaikki kiusalliset viittaukset Mustanmeren laivastoa kohdanneeseen katastrofiin, Dickinson sanoo.

Putinin käyttäytyminen muistuttaa hänen mukaansa erästä neuvostoaikaista vitsiä. Siinä Napoleon lukee Moskovan Punaisella torilla neuvostokommunistien pää-äänenkannattajaa Pravdaa ja toteaa, että jos hänellä olisi ollut käytettävissään vastaava lehti, kukaan ei olisi koskaan kuullut Ranskalle tappiollisesta Waterloon taistelusta mitään.

– Monet neuvostovitsit eivät ole kestäneet aikaa kovin hyvin, mutta tämä on ajankohtaisempi kuin koskaan nyky-Venäjällä, jossa Putin on onnistunut luomaan yhtä tehokkaan propagandakoneiston kuin neuvostoaikaiset edeltäjänsä. Kremlin hallitsema multimediaekosysteemi on paljon kehittyneempi kuin kommunistinen edeltäjänsä, mutta sen perustehtävä on edelleen sama: se vääristelee todellisuutta Venäjän hallitsevan eliitin kulloistenkin mielihalujen mukaan.