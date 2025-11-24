Droonit moukaroivat tehdasta Krimillä

Ukrainan kerrotaan hyökänneen miehitetyllä Krimin niemimaalla sijaitsevia sähköasemia ja suurta kemiantehdasta vastaan.
Asiasta kertoo miehittämättömien joukkojen komentaja Robert Brovdi Facebook-päivityksessään.
Drooniyksikön kohteena oli Krimin pohjoisosissa sijaitseva Perekopin bromitehdas. Kyiv Postin mukaan kyseessä on laaja tehdasalue, joka tuottaa myös Venäjän asevoimien käyttämiä kemikaaleja.
Se on suurin vastaava tehdas Krimillä ja yksi harvoista Itä-Euroopan bromituotteiden valmistajista. Tehtaassa työskenteli viime vuonna noin 600 ihmistä.
Yksikön julkaisulla näkyy, kuinka räjähdelennokit iskeytyvät tehtaan tornimaisiin rakenteisiin aiheuttaen suuria räjähdyksiä ja tulipalon. Vaurioiden laajuudesta ei ole tietoa.
Brovdin mukaan Ukraina iski lisäksi Perekopinkannaksella sijaitsevaan suureen sähköasemaan, joka toimii tärkeänä solmukohtana koko Krimin sähköverkolle. Miehitetyillä alueilla kerrottiin sähkökatkoista yöllisen hyökkäyksen jälkeen.
Ukrainan laajempana tavoitteena on häiritä Venäjän polttoaine- ja energiainfrastruktuuria.
Brovdin johtama yksikkö on tehnyt viime kuukausina useita huomiota herättäneitä drooni-iskuja Krimillä. Eräässä hyökkäyksessä tuhoutui Venäjän Orion-droonien tukikohta.