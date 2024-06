Drooniparvet pysäyttivät uuden hyökkäyksen

Toukokuun puolivälissä aloitettu Venäjän hyökkäys Harkovan alueelle aiheutti ensimmäisinä päivinä huolestuneita reaktioita nopean etenemistahdin vuoksi.

Operaatio hyytyi kuitenkin yllättävän nopeasti. Venäläissotilailta löytyneiden asiakirjojen mukaan suunnitelmana olisi ollut edetä Harkovan suurkaupunkiin asti, mutta voimavarat olivat melko pienet suhteessa tähän tavoitteeseen. Venäläismedioissa puhuttiin aiemmin tarpeesta luoda puskurivyöhyke rajan tuntumaan.

Hyökkäys Harkovan alueelle aloitettiin ilmeisesti etuajassa Yhdysvaltain kongressin päätettyä tukipaketista puolen vuoden väännön jälkeen. Venäjän asevoimien pohjoisesta ryhmittymästä oli saatu tässä vaiheessa kokoon vasta alle puolet eli noin 30 000 sotilasta.

Viime viikkoina alueelle tuodut Ukrainan lisäjoukot ovat työntäneet venäläisiä takaisin idässä Vovtshanskin kaupungissa ja lännempänä Lyptsin kylän suunnalla.

Ukrainan asevoimien tiedottaja Andriy Kovalev sanoi viime viikolla, etteivät venäläisjoukot ole päässeet enää etenemään. Harkovaan tunkeutuneiden yksiköiden sanotaan kärsineen raskaita tappioita. Tilannetta etulinjassa kuvataan ”tiukaksi, mutta vakaaksi”.

Kyiv Post -lehden mukaan Venäjän viimeaikaiset hyökkäykset ovat olleet heikkoja, ja ne on tehty jalkaväellä ilman raskaiden aseiden tukea. Puolustaja on torjunut ne tykistön avulla ja lähettänyt perään videolinkillä ohjattavien FPV-räjähdelennokkien parvia.

Venäjän puolustusministeriö väitti vielä kuukausi operaation alun jälkeen, että joukot ”jatkavat etenemistä syvälle vihollisen puolustusasemiin”. Ukrainan 57. moottoroidun prikaatin ja 82. maahanlaskuprikaatin väitettiin perättömästi kärsineen tappion taisteluissa.

Ukrainalaiset sotabloggaajat kertoivat toukokuussa kokeiden lennokkiyksiköiden siirroista Harkovan rintamalohkolle. Muiden yksiköiden alaisten osastojen siirrot ovat harvinaisia ja niiden uskotaan vaatineen suoraa valtuutusta maavoimien komentajalta, kenraali Oleksandr Syrskyiltä.

Sosiaalisessa mediassa tunnettu vapaaehtoiskoordinaattori ja upseeri Robert Brovdi ilmoitti kesäkuun alussa, että hänen johtamansa ”Brovdin linnut”-drooniyksikkö oli siirtynyt Hersonin alueelta Liptsyn kylän lähelle Harkovassa. Yksikkö on varustettu tiedustelu- ja räjähdelennokeilla.

Alun perin muutamasta lennokkiharrastajasta koottu ryhmä on nykyisin pataljoonan kokoinen yksikkö, joka pystyy iskemään venäläiskohteita vastaan kymmenien lennokkien parvilla. Sillä on omat elektronisen häirinnän laitteensa ja tiedusteluosastonsa. Ainakin viisi muuta drooniyksikköä on myös lähetetty tukemaan Harkovan taisteluita.