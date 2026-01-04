Droonihyökkäys Moskovaan – Kreml väittää ampuneensa lennokit alas

Moskovaan on isketty sunnuntain aikana drooneilla.
Ilmahälytyksiä seuraava Kupol Rossii -Telegram-kanava raportoi Moskovan alueelle kohdistuvasta droonihyökkäyksestä iltapäivällä Suomen aikaa. Varoituksia annettiin yli kymmeneen Moskovan kaupungin länsi- ja eteläpuolella sijaitsevaan asutuskeskukseen sekä itse Moskovaan.
Avointen lähteiden tiedustelua tekevän Wartranslated-ryhmän mukaan iskussa olisi ollut mukana viitisenkymmentä ukrainalaisdroonia. Exilenova Plus -kanava julkaisi taas videon yhdestä näistä drooneista lentämässä Moskovan lähettyvillä.
Moskovan pormestari Sergei Sobjaninin kommentoi iskua Telegram-kanavallaan todeten, että droonit on ammuttu alas.
– Puolustusministeriön ilmatorjunta ampui alas Moskovaan lentäneen droonin. Pelastuslaitos on paikalla droonin putoamispaikalla, Sobjanin kirjoitti.
Pian tämän jälkeen Sobjanin jatkoi viestien julkaisemista, jossa kerrottiin aina uusien droonien alasampumisista. Yhteensä Sobjanin kertoi viidessä viestissä 19 droonin tulleen ammutuksi alas.
Toistaiseksi ei ole tietoa siitä, selvisikö yksikään drooneista kohteisiinsa tai minkälaista vahinkoa ne aiheuttivat.
Venäjän lentoliikenneviranomaisen Rosaviatsijan mukaan lentoliikennettä Moskovan lähettyvillä on myös rajoitettu droonien vuoksi. Myös Domodedovon lentoasema Moskovan lähettyvillä on tilapäisesti suljettu.
Exilenova+ has published the first footage of the ongoing drone attack on Russia’s Moscow region. https://t.co/zxGam7n6Ui pic.twitter.com/38CNiwaL2W
— WarTranslated (@wartranslated) January 4, 2026